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劉德華演唱會丨劉德華多年受盡網絡攻擊　霸氣以7字作反擊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劉德華回應網民抨擊。

天王劉德華相隔11年再度在內地舉行巡迴演唱會「今天……is the Day」，雖然貴為天王，多年來他在網上飽受批評，其歌迷當然感心痛甚至為評論而感到生氣。對此，劉德華向來都不作回應。

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首回應多年受網絡攻擊

不過日前在演唱會期間，在與歌迷對話環節上，他首次回應多年來的網絡攻擊。

從片中可見，他表現隨意淡定，直接坐在台上說：「其實有時候，喜歡我的人，碰到有些人說我不好，或者是你們會生氣，是吧！」現場樂迷立即傳來回應說︰「是！」

劉德華回應網民抨擊。

說出Hater罵自己原因

劉德華一臉歡容輕易表示：「不會！不用生氣。」之後他更說出Hater不斷罵自己的真正原因，更擺出致歉手勢：「他們因為真的覺得我好才會罵我，他怕，他們怕，怕我繼續紅下去，我們就讓他們怕一輩子。」全場笑聲四起。

最後他再笑著說︰「我就這樣紅下去，你管我！ 」大家一片掌聲如雷，大讚劉德華果然盡顯天王霸氣 ！

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