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巴黎奧運︱人民大學發文賀江旻憓奪金　教授讚揚3大性格成就劍后

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 26 分鐘前

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江旻憓奪金，中國人民大學發賀文恭賀。

【江旻憓/巴黎奧運/劍擊/世一】香港劍擊運動員江旻憓於巴黎奧運女子重劍個人賽中奪金，為港爭光！江旻憓在學業成績也十分亮眼，文武雙全！她在史丹福大學畢業後，到中國人民大學法學院完成碩士學位，現正在中大攻讀法律博士，繼中大校長段崇智為她送上祝賀後，中國人民大學黨委宣傳部也在微信公眾號發出《人大學子江旻憓，巴黎奧運奪金！》的賀文，當中人民大學教授莫于川就揭示她擁有3大性格特徵，成就「世一劍后」!

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中國人民大學的文章介紹江旻憓是中國人民大學法學院2021屆碩士畢業生，師從莫于川教授。文章透露，備戰東京奧運會期間，江旻憓一邊訓練、一邊寫作，在極度緊張的情況下完成了人大碩士學位論文。

江旻憓看著辛苦奪得的獎牌。（港協塈奧委會相片）

巴黎奧運︱江旻憓論文題目與「一國兩制」有關

莫于川教授提到江旻憓擁有3大性格特徵，「對自己要求很高，非常刻苦及自律」。莫教授指她的論文題目與「一國兩制」制度優勢有關，她希望自己能夠更好地為香港特區的發展、為祖國的發展作貢獻。

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巴黎奧運︱江旻憓「不到最後一刻不會放棄」

莫于川教授得知學生江旻憓要參加巴黎奧運會。「我一直對她很有信心！」莫于川說道。得知江旻憓在加時賽逆襲奪金，莫于川表示，這位學生「不到最後一刻，不會放棄，而且會愈戰愈勇」， 「面對之前成績的起伏，她都能認真對待，勝不驕、敗不餒。 」

最後，莫教授寄語江旻憓朝著自己的目標繼續努力，取得更多突破。

江旻憓中國人民大學法學院碩士畢業。(網上圖片)

巴黎奧運︱江旻憓靠佛學調節心態

2021年江旻憓曾接受佛門網訪問時分享，在東京奧運會中，她曾因成績未如理想而十分自責。她一直有追隨常霖法師學習禪修。隔離檢疫期間，她回想常霖法師曾分享的禪修要訣：「停一停，心呼吸」。她學習藉著禪修，接受、處理和放下負面情緒，達到身心合一、人劍合一的狀態。

江旻憓更會將佛書中的金句抄在日記，她指抄的金句愈多，且愈明白當中蘊藏的道理及智慧。她稱不開心時會多抄些金句，過程中會感到被鼓勵。她舉例說，佛學經常提到「世事無常，因為無常才有希望」，意指世事不停變化，但正因為一切會變，才有希望。「因為我不是經常充滿希望的人，這金句可以在不開心時勉勵自己」。

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