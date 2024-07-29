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張致恒一家丨張致恒晒工地開工照　決定洗心革面努力工作還錢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張致恒聲稱會努力還錢。

張致恒（Steven）近日在網上報喜，公布已考獲地盤平安卡，更很快正式投入地盤工作，早前網上流傳一張他於工地開工的照片，網民寫道：「努力工作吧，希望能堅持。」

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努力工作還錢

今日（7月29日）Steven上載在工地開工自拍照，聲稱會努力工作還錢：「我知道我仲爭好多朋友錢，但係我都只係啱啱先開始返咗一個星期地盤，畀啲時間我啦好冇。」

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洗心革面

他再次向借錢給其的朋友致歉：「我只係白紙一張，啱啱入行我嘅薪水都只不過係啱啱夠屋企嘅開支，當我搵定啲嘅時候就會開始還畀你哋㗎喇，對唔住呀爭你哋咁耐！」

雖然有不少網民「睇死」他做不長，有人亦支持他叫Steven加油！

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