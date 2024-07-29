巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚　連翊希窩心安慰：你今日好叻呀

▲ 香港劍擊選手何瑋桁（Cedric）首次踏上奧運舞台，已是踏出一大步！

【巴黎奧運/奧運會/何瑋桁/連翊希/劍撃/港隊/香港運動員】「2024巴黎奧運」正在火熱進行中， 首次出戰奧運的香港劍擊選手何瑋桁（Cedric）於男子重劍32強比賽中飲恨落敗。

他在賽後接受TVB採訪時激動落淚，他說：「其實我自己都知道，我嘅對手我係唔夠打嘅，但我真係好想贏！」

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何瑋桁：其實我覺得我都盡咗力

身處香港的隊友連翊希 （Coco）接通連線後就先恭喜瑋桁：「恭喜你第一次踏足奧運舞台，你對自己今日表現覺得點？」

瑋桁回應：「其實我覺得我都盡咗力，少少遺憾係一開始領先好多嘅時候，中段佢攞幾分之後，我自己就亂咗少少，跟住之後pick up唔切，最後輸咗比賽。」

Coco聞言就安慰瑋桁：「我見你開頭領先之下，我好為你驕傲呀，我知道你咁多年同佢打咗咁多次，佢係食住你打。」後來，Coco專業地再問桁仔：「你頭先第二節畀佢追到平手嘅時候，陸教練同你講咗啲咩呀？」桁仔也詳細地解答‧

瑋桁更透過鏡頭向觀眾及網民說：「多謝大家嘅支持，好遺憾我唔能夠繼續晉級，但我哋香港其他運動員會繼續努力，嚟緊嘅比賽爭取更加好嘅成績，希望大家繼續支持我哋。」

▲ 何瑋桁與隊友連翊希做「連線」訪問。（影片截圖）

何瑋桁感觸落淚

TVB巴黎奧運特派專員莊琬晴（Edith）問瑋桁：「東京奧運失手，今次真真正正踏上奧運舞台，最大嘅感受係咩？」瑋桁表示很開心、比賽結束後才確實自己在參加奧運，他在期間感觸落淚兼一再哽咽謂：「其實我自己都知道，我嘅對手我係唔夠打嘅，但我真係好想贏！Sorry......」

他在冷靜下來再分享：「嚟緊我會繼續努力，呢個對手由開始抽到籤之後，我都知道係一個唔好打嘅對手，我同呢個對手打咗10幾年，一路以來打咁多次比賽，未試過多過5分，所以我打之前話無壓力大，其實我都好緊張。一開始領先咗，我覺得自己有機會，但把握唔到，我覺得我可以再做好啲！」

「跳遠王子」陳銘泰聽畢瑋桁一番話後，就安慰他：「作為運動員見到瑋桁行到奧運呢一步，都知佢經歷咗好多好多......我知道喺劍擊界，會講女仔重劍、男仔花劍，但你已經成為呢一代男子重劍第一人，都為你嘅隊友創造咗一個歷史，我哋仲好年輕，今次只係第一步，相信仲有更加更加多嘅路！」

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連翊希：男子重劍一路以嚟行咗好多嘅路

訪問結束後，Coco再為港隊男子重劍運動員發聲，並在期間感觸落淚：「頭先我見到呢個真情流露嘅訪問，我自己都好感動，因為桁仔攞咗亞運會銅牌、亞洲錦標賽金牌，已經係破晒紀錄，創造晒男子重劍嘅歷史。但佢依然不卑不亢，我好想Shout Out To所有男子重劍嘅運動員......」

Coco更哽咽落淚：「你哋好叻......（我）仲激動過尋日呀，我覺得男子重劍團隊......成日都係只提女子重劍，男子重劍一路以嚟行咗好多嘅路，因為男仔比賽比女仔難打好多。所以好多好多男子重劍運動員，都好值得我哋香港市民關注。」

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