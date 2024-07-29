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巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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黃鎮廷出戰巴黎奧運，有女兒做最強後盾。

【奧運會/巴黎奧運/乒乓球/黃鎮廷】港隊乒乓混雙組合黃鎮廷杜凱琹晉級四強，香港時間7月29日22:00上演混雙四強戰，同北韓爭入決賽，無論最後賽果如何，已經創下香港乒乓球混雙奧運最佳成績。而黃鎮廷更會於香港時間7月29日17:00再戰男子單打64強，他如此拼搏的背後除了因要向兒時夢想進發外，還因為去年榮升爸爸而有了女兒做最強後盾，黃鎮廷希望能讓女兒長大後見到爸爸在奧運場上比賽的身影。

巴黎奧運｜自小鍾情乒乓球

沙田沙角邨長大的黃鎮廷，曾就讀保良局朱正賢小學下午校、樂善堂楊葛小琳中學和林大輝中學。黃鎮廷自小熱愛運動，曾經參加籃球、游泳、跑步及越野等運動，最後還是鍾情於乒乓球。

黃鎮廷第一次接觸乒乓球時只有4歲，當時爸爸媽媽會帶他到屋苑附近的石枱打球。他曾經憶述當時自己個子不高，要踮起腳尖才能跟家人對打，每次回到家中定必會大嚷腳痛。直至9歲，黃鎮廷才開始參加正式訓練課程，及後教練建議他參加青苗培訓計劃，自此開展了運動員的生涯。而在10多歲時，黃鎮廷已經立志當一名全職乒乓球運動員，代表香港參加比賽。

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巴黎奧運｜女兒作作強後盾

黃鎮廷正式成為乒乓球運動員後，先後多次在國際大賽中獲獎，他在2016年的世界盃中獲得男單銅牌，是香港首位在世界三大賽事（世界盃、世錦賽、奧運會）中奪得單打奬牌的男子球手。

現年32歲的黃鎮廷在2022年9月與體育圈外的女友結婚，女兒於2023年7月22日出生，黃鎮廷榮升乒乓爸爸。黃鎮廷賽場上威風凜凜，場外是個顧家好爸爸，對太太及女兒愛護有加，女兒出生後，他在賽場上拿乒乓球拍，賽場下則幫女兒換尿片，冲奶粉，減輕太太育兒的壓力。

出戰巴黎奧運當日，正值女兒一歲生日，雖然經歷過東奧混雙八強的失利，黃鎮廷表示今屆有女兒作「最強後盾」，令自己的信心和鬥志大增：

希望阿女長大後看到爸爸打過奧運，比賽場上拚搏過。

湊得輕鬆啲
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