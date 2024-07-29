巴黎奧運｜江旻憓穿adidas劍擊鞋　停產前女劍神購逾50對有感人故事

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】重劍「世界一姐」江旻憓，為港隊奪得今屆奧運首面獎牌，為港爭光，這陣子連帶她過往的日常生活小事，都成了各大媒體報導的題材，今日不如講江旻憓在比賽上穿的adidas劍擊鞋。

誠然，劍擊都算是一種比較冷門的運動，縱使有奧運一哥張家朗和各位出色的隊員作為後盾，但始終未能如足球般普及化是不爭的事實，亦因為如此，各大運動品牌在生產這些專業的產品上自然市場和有限，adidas眼見市場空間不大，亦不得於數年前將全數有關於劍擊的產品，包括劍擊鞋停產。

▲ 江旻憓為港隊奪得今屆奧運首面獎牌。（SF&OC港協暨奧委會）

作為adidas旗下支持的運動員之一的江旻憓，眼見未來作賽無鞋可穿，據聞當時品牌就有一位熱心的同事，為了支持江旻憓日後的比賽，於是將全球所有江旻憓所穿著size的adidas劍擊鞋全部預留給她，數量有50多對，包括今次大家看見她穿上的adidas Fencing Pro劍擊鞋。

▲ 江旻憓穿上停產的adidas劍擊鞋，原來背後有古仔。（品牌提供）

正所謂工欲善其事，必先利其器，看來這位新鮮熱辣的奧運重劍金牌得主江旻憓，要好好多謝這一位當日幫她張羅劍擊鞋的朋友了。

劍后江旻憓曾兩度韌帶受傷仍不放棄，終戰勝傷患奧運奪金。她早前亦曾分享茹素多年，獲網民盛讚是完美女神。

最新影片推介：麥秋成專訪

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】