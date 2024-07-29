巴黎奧運｜何詩蓓文武雙全DSE考27分　4歲習泳東奧創亞洲紀錄

▲ 「香港女飛魚」何詩蓓。（資料圖片）

【香港女飛魚／何詩蓓／巴黎奧運／自由泳／決賽】「香港女飛魚」何詩蓓出戰巴黎奧運女子200米自由泳準決賽，以總成績第4名順利晉級決賽。決賽將在香港時間7月30日晚深夜3:41分舉行。

何詩蓓巴黎奧運賽程

日期 香港時間 項目 7月30日 03：41 女子200米自由泳決賽 18：39 女子100米自由泳分組預賽 7月31日 03：25 女子100米自由泳準決賽 8月1日 02：30 女子100米自由泳決賽

何詩蓓是香港歷來首位世界游泳錦標賽、世界短池游泳錦標賽、世界青少年游泳錦標賽冠軍，以及亞運游泳金牌得主。上屆東京奧運何詩蓓分別在女子100米自由泳及200米自由泳中奪得兩枚銀牌，她更在200米自由泳決賽創下亞洲紀錄，位列史上第五，與世界紀錄相差不足一秒，亦成為首位奪得奧運獎牌的香港游泳運動員。

何詩蓓於香港出生，父親是愛爾蘭人，母親梁則為香港人。由於家中有游泳池，何詩蓓在6個月大時就開始戴上手袖，在池中熟習水性，到4歲時就開始到南華體育會參加游泳班。中學時期的何詩蓓在游泳上屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄；在學業上，在2015年中學文憑試（DSE）中，她取得了7科35分、最佳5科27分佳績，升讀美國密芝根大學，主修心理學。完成4年的學業後，何詩蓓為了追尋游泳夢，決定投身全職運動員，追逐奧運夢。

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