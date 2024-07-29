巴黎奧運‧不斷更新｜張家朗爭衛冕　何詩蓓入決賽要撐港隊

▲ 張家朗、何詩蓓，巴黎奧運分途出擊。

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運周一（29日）賽事，港隊激戰連場，上屆東京奧運金牌得主張家朗、銀牌得主何詩蓓都會亮相，爭取獎牌，港隊隨時今晚大豐收！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

張家朗花劍爭衛冕

張家朗今屆出戰男子個人花劍項目，約於今晚7時35分出戰32強，對手是待定的預賽對手。

若一路乘勝晉級，預計周一深夜／周二凌晨4時10分打金牌戰。

何詩蓓200米自由泳決賽

何詩蓓就出戰女子200米自由泳決賽，約於周一深夜／周二凌晨3時40分出戰。

何詩蓓於昨晚準決賽游出第四快，但預計未出盡全力，到今晚決賽就見真章。

杜凱琹黃鎮廷乒乓混雙四強

杜凱琹／黃鎮廷混雙港隊，乒乓混雙職業生涯首次躋身奧運4強。

下一關周一晚上10點，硬撼北韓組合李鍾植／金琴英，二人在首場爆冷擊敗日本組合，實力不容忽視。如果順利晉級，周二就會衝金。

另外黃鎮廷亦會在周一下午5時，出戰男單64強；另一港隊女將朱成竹在周一下午6時，出戰女單64強。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】