巴黎奧運時間表‧不斷更新｜張家朗爭衛冕　乒乓黃鎮廷朱成竹晉級32強

▲ 張家朗、何詩蓓，巴黎奧運分途出擊。

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運周一（29日）賽事，港隊激戰連場，上屆東京奧運金牌得主張家朗、銀牌得主何詩蓓都會亮相，爭取獎牌，港隊隨時今晚大豐收！

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【18:42】乒乓球港隊朱成竹在女單64強以直落4：0擊敗中華台北的簡彤娟，晉級32強。

【18:03】乒乓球男單64強，港隊乒乓球「一哥」黃鎮廷挫塞內加爾選手，以局數4：3擊敗對手晉級32強。

【17:36】女子100米背泳分組預賽，港隊代表張心悅總成績派第29，未能晉級。

張家朗花劍爭衛冕

張家朗今屆出戰男子個人花劍項目，約於今晚7時35分出戰32強，對手是待定的預賽對手。

若一路乘勝晉級，預計周一深夜／周二凌晨4時10分打金牌戰。

何詩蓓200米自由泳決賽

何詩蓓就出戰女子200米自由泳決賽，約於周一深夜／周二凌晨3時40分出戰。

何詩蓓於昨晚準決賽游出第四快，但預計未出盡全力，到今晚決賽就見真章。

至於史上最年輕達到奧運「A標」的香港泳手張心悅，周一下午5時16分出戰女子100米背泳初賽。

杜凱琹黃鎮廷乒乓混雙四強

杜凱琹／黃鎮廷混雙港隊，乒乓混雙職業生涯首次躋身奧運4強。

下一關周一晚上10時，硬撼北韓組合李鍾植／金琴英，二人在首場爆冷擊敗日本組合，實力不容忽視。如果順利晉級，周二就會衝金。

另外，黃鎮廷亦會在周一下午5時，出戰男單64強，對塞內加爾選手Ibrahima Diaw；另一港隊女將朱成竹在周一下午6時，出戰女單64強，與中華台北的26號種子簡彤娟交手。

「鄧謝配」凌晨對陣日本老對手

羽毛球方面，盧善恩周一晩上8時50分在女子單打小組賽，對巴西選手Juliana Viana Viera。混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，則會在香港時間不早於周二凌晨2時20分的混雙分組賽再度登場，對陣日本宿敵組合渡邊勇大和東野有紗，力爭連捷。

另外，兩位滑浪風帆代表鄭清然及馬君正，分別在香港時間周一晩上6時03分和6時23分，出戰男、女子水翼帆板iQFoiL級賽事。帆船代表祥傑和阿輝，就將在周一晩上6時05分的男子快速艇49人級比賽登場。

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