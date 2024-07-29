遊韓注意丨南韓發「日本腦炎」警報　兩地區逾半蚊子屬病媒蚊　患者沒明顯病徵嚴重可致死【附防蚊方法】

【南韓/日本腦炎/蚊/病媒蚊/感染/傳染病/沒明顯徵狀/症狀/死亡/高危/防蚊】遊韓注意！南韓疾病管理廳於本月26日向全國發布「日本腦炎警報」，指可以導致日本腦炎的病媒蚊尖音庫蚊（Culex pipiens）已佔全體蚊子的6成，患者一旦感染，輕則發燒、頭痛，重則痙攣、麻痺等，因此當局呼籲民眾務必做好防蚊措施。

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根據韓國傳媒報道，南韓疾病管理廳26日向全國發布「日本腦炎警報」，指從日本腦炎病媒蚊監控系統的統計，於本月24日分別在慶尚南道、全羅南道，發現日本腦炎病媒蚊之一的尖音家蚊（Culex pipiens）分別佔全體蚊子63.2%及58.4%，已經達到發布警報的條件要求。

在感染數字方面，報導指出，南韓每年約有20多名患者感染日本腦炎，大部分會於每年8至9月之間出現該年度首位患者，直到11月為止都還是有人會被傳染，2019至2023年南韓共有91人通報感染，其中50歲以上患者占87.9%（80人），大多分布在京畿道、首爾、江原道。

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蚊子為傳播媒體 感染者無病徵

根據本港衞生防護中心資料，日本腦炎是一種經蚊子傳播的疾病，主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。大部份受感染者沒有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀。病情嚴重者則會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。

7大防蚊措施

衞生防護中心呼籲可從兩方面預防受感染風險，預防被蚊子叮咬及預防蚊子繁殖，平日要做好防蚊措施，避免積水滋生蚊蟲，戶外活動時亦可使用驅蚊劑：

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3大高危地點 2時段勿前往

根據台灣衞福部資料，5至10月為日本腦炎流行期，主要經由蚊叮咬傳播病毒，而蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，並以豬隻為病毒的主要增幅宿主。當局呼籲，蚊子叮咬人高峰時間為黃昏和黎明，故市民應避免於黃昏與黎明水稻田、池塘、豬舍等地活動。

3大預防方法

當局又提醒民眾，如無法避免去高危蚊患地區，亦應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用合適的的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

除此之外，當局建議，目前接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法，若家中有適齡兒童尚未接種日本腦炎疫苗，應盡快完成接種；居住在高危地區的成年人亦可再自費接種疫苗。

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