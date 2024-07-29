  • 27°C
香港時間 : 2024729日 (一) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊韓注意丨南韓發「日本腦炎」警報　兩地區逾半蚊子屬病媒蚊　患者沒明顯病徵嚴重可致死【附防蚊方法】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【南韓/日本腦炎/蚊/病媒蚊/感染/傳染病/沒明顯徵狀/症狀/死亡/高危/防蚊】遊韓注意！南韓疾病管理廳於本月26日向全國發布「日本腦炎警報」，指可以導致日本腦炎的病媒蚊尖音庫蚊（Culex pipiens）已佔全體蚊子的6成，患者一旦感染，輕則發燒、頭痛，重則痙攣、麻痺等，因此當局呼籲民眾務必做好防蚊措施。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

根據韓國傳媒報道，南韓疾病管理廳26日向全國發布「日本腦炎警報」，指從日本腦炎病媒蚊監控系統的統計，於本月24日分別在慶尚南道、全羅南道，發現日本腦炎病媒蚊之一的尖音家蚊（Culex pipiens）分別佔全體蚊子63.2%及58.4%，已經達到發布警報的條件要求。

在感染數字方面，報導指出，南韓每年約有20多名患者感染日本腦炎，大部分會於每年8至9月之間出現該年度首位患者，直到11月為止都還是有人會被傳染，2019至2023年南韓共有91人通報感染，其中50歲以上患者占87.9%（80人），大多分布在京畿道、首爾、江原道。

同場加映: 遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保

蚊子為傳播媒體 感染者無病徵

根據本港衞生防護中心資料，日本腦炎是一種經蚊子傳播的疾病，主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。大部份受感染者沒有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀。病情嚴重者則會在短時間內發病，出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、抽搐（尤其是兒童）、痙攣性癱瘓等症狀，甚至死亡。

7大防蚊措施

衞生防護中心呼籲可從兩方面預防受感染風險，預防被蚊子叮咬及預防蚊子繁殖，平日要做好防蚊措施，避免積水滋生蚊蟲，戶外活動時亦可使用驅蚊劑：

點擊圖片放大
+6
+5

 

同場加映 : 9款5星驅蚊劑滿分安全名單

3大高危地點 2時段勿前往

根據台灣衞福部資料，5至10月為日本腦炎流行期，主要經由蚊叮咬傳播病毒，而蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等，並以豬隻為病毒的主要增幅宿主。當局呼籲，蚊子叮咬人高峰時間為黃昏和黎明，故市民應避免於黃昏與黎明水稻田、池塘、豬舍等地活動。

3大預防方法 

當局又提醒民眾，如無法避免去高危蚊患地區，亦應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用合適的的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險。

除此之外，當局建議，目前接種日本腦炎疫苗是最有效預防方法，若家中有適齡兒童尚未接種日本腦炎疫苗，應盡快完成接種；居住在高危地區的成年人亦可再自費接種疫苗。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【食用安全】南韓爆發「牛結節疹」傳播　確診病例養牛場增至10個
18:07 2023/10/23
【食用安全】南韓爆發「牛結節疹」傳播　確診病例養牛場增至10個
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
17:14 2023/11/04
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
外遊注意｜床蝨入侵南韓 旅館汗蒸幕「淪陷」 市民不敢搭地鐵【防蝨 4 要訣】
09:37 2023/11/07
外遊注意｜床蝨入侵南韓 旅館汗蒸幕「淪陷」 市民不敢搭地鐵【防蝨 4 要訣】

你可能感興趣

【食用安全】南韓爆發「牛結節疹」傳播　確診病例養牛場增至10個
18:07 2023/10/23
【食用安全】南韓爆發「牛結節疹」傳播　確診病例養牛場增至10個
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
17:14 2023/11/04
外遊注意｜南韓爆蝨患酒店桑拿室成重災區　民眾怕坐地鐵入戲院【附正確滅蝨方法】
外遊注意｜床蝨入侵南韓 旅館汗蒸幕「淪陷」 市民不敢搭地鐵【防蝨 4 要訣】
09:37 2023/11/07
外遊注意｜床蝨入侵南韓 旅館汗蒸幕「淪陷」 市民不敢搭地鐵【防蝨 4 要訣】
健康問題 南韓 首爾 衞生防護中心 發燒 頭痛 日本腦炎

最高瀏覽

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」