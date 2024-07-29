  • 28°C
香港時間 : 2024729日 (一) 15:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜中三輟學轉全職運動員　「港乒一姐」杜凱琹曾氣餒憶最艱難時刻：「乒乓總把我拉回來」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

中三輟學轉全職運動員，「港乒一姐」杜凱琹曾氣餒憶最艱難時刻：「乒乓總把我拉回來」。

【巴黎奧運／奧運會／杜凱琹／乒乓混雙／乒乓球／港乒一姐／運動員／黃杜配】香港乒乓球隊「一姐」杜凱琹與黃鎮廷在巴黎奧運乒乓混雙項目中晉身四強，將會與北韓爭入決賽。惟杜凱琹去年因手肘傷患被迫退賽，曾萌生退役的念頭，並形容爭逐巴黎奧運資格為生涯中最艱難的時刻。所幸，隊友和教練一直給予鼓勵，最終她接受復建和練習，令傷勢好轉。

最新影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

港乒「一姐」曾創下多項佳績

27歲的杜凱琹1996年在香港出生，自2010年起成為香港青少年代表隊成員，曾在2014年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。而最令球迷深刻的是她曾在2016年的里約奧運東亞區資格賽中，十六強比賽爆冷以4：2擊敗當時的世界一姐中國劉詩雯。及後，在2016年出戰里約奧運會，惟在女單十六強出局。

在「大師姐」帖雅娜淡出後，杜凱琹成為香港乒乓球隊「一姐」，為香港乒乓球女團創作多項佳績，當中包括於2018年連奪世錦賽團體及亞運會團體銅牌；曾聯同黃鎮廷獲得2015年世界乒乓球錦標賽混合雙打銅牌；2020年東京奧運，她在女子團體項目聯同蘇慧音和李皓晴獲得乒乓球銅牌，贏得港乒史上第2面奧運獎牌，亦是香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌。

更多相關報道請看：巴黎奧運｜江旻憓奧運奪金 劍后兩度韌帶受傷仍不放棄 因1事堅持茹素多年

去年因傷退賽曾萌生「退役」念頭

然而，杜凱琹在追夢過程中也不是一帆風順，她曾屢受創傷，2014年世青賽團體4強因單打戰落敗，一怒之下衝出球場，跳進水池大哭；上屆東京奧運混雙8強出局，她足足哭了2、3小時。不過，她每每都很快從低谷走出來，

我自小選擇了乒乓，不知怎的，就是有一種吸引力。有時遇到困難，真的想放棄，但最終乒乓總把我拉回來。

杜凱琹曾形容，爭逐巴黎奧運資格的過程是生涯中最艱難的時刻。她在去年2月的WTT安曼挑戰賽中因手肘傷患退賽，隨後8月的成都世大運亦於女單被迫退賽。為早日康復以最佳狀態站上球場，杜凱琹亦曾試過不同療法，包括打封閉（混合激素及局部麻醉藥物的注射）3次，但仍未見成效，令她一度有「掛拍」的念頭。

去年受傷時很迷茫，甚至有一段時間覺得無辦法、要退役。我經常跟瑞姐（港乒女子隊教練張瑞）說，（距離奧運）還有1年，但我都頂不住，我現在好像擗屎一樣，又打得不好，手又弄不好，又要不停去比賽，不斷輸，很難受。那時候去比賽，我覺得又不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。

所幸，隊友和恩師一直給予鼓勵，將她從懸崖邊拉回來，張瑞更請求杜凱琹父親特製鐵球板，讓她配合物理治療師復健和練習，最終杜凱琹傷勢好轉。

點擊圖片放大
+11
+10

更多相關報道：巴黎奧運｜何詩蓓200自入決賽 曾因腳傷退賽歷人生低潮 在港出世習泳為港出戰感光榮

中三輟學轉全職

杜凱琹小學於將軍澳天主教小學就讀，中學母校是名牌女校協恩中學。她自小開始訓練乒乓球，兒時便以參加青年奧林匹克運動會成為夢想，最後她成功為港爭光，並當選「傑出青少年運動員」。

對於如何培育子女成為「奧運冠軍」，杜爸爸笑言是無心插柳，絕非刻意安排她去參與乒乓球這項運動，只是因為杜凱琹哥哥學乒乓球，影響了她亦愛上打乒乓球，最後更「一試就愛上」。

主管教練張瑞形容她小時不太聽話，亦會發脾氣，杜凱琹亦承認當年少不更事。她坦言自己非常喜歡打乒乓球，在完成中三課程後，15歲的杜凱琹毅然輟學成為全職運動員。

不過，杜爸爸說「不捨得女兒失去寶貴的校園生活」，以及同學之間的友誼等，女兒打波雖然有成績，但都會擔心其退役後的發展，惟有關決定都是無可奈何。最終在體院院長李翠莎、乒總和教練游說下決定放手讓她追夢。

杜凱琹曾表示，參加過最緊張的賽事是小學時的「恒生學界盃」決賽，因乒乓球是競技項目，只要有對手站在面前，自己都會感到緊張，「會有想贏的心態，我自己就很享受這種感覺，在訓練時多點享受緊張，到正式比賽時就可以好好享受比賽」。

「黃杜配」晉身混雙四強

今年是杜凱琹跟黃鎮廷合作的第11個年頭，為香港最強混雙組合之一，現時世界排名第7，二人曾先後3次奪得世界乒乓球錦標賽季軍，上屆東京奧運8強止步。

兩人在今屆巴黎奧運乒乓球混雙8強大戰中，對戰西班牙拍檔，鬥得難分難解。港隊「黃杜配」先輸1局之下，反超前3:2，第6局以11:8奠勝，成功突破上屆成績，職業生涯首次躋身奧運4強，下一關將於香港時間今日（29日）晚上10時，對陣北韓組合李鍾植/金琴英，二人在首場爆冷擊敗第二種子日本張本智和同早田希娜。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」
12:17 2024/07/26
巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」
巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】
10:45 2024/07/26
巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】
巴黎奧運｜選手村無裝冷氣　泰國選手熱到暈：想去中國隊宿舍涼冷氣
17:47 2024/07/23
巴黎奧運｜選手村無裝冷氣　泰國選手熱到暈：想去中國隊宿舍涼冷氣

你可能感興趣

巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」
12:17 2024/07/26
巴黎奧運丨盛傳奧運村設「禁慾紙板床」　英跳水王子戴利實測不同姿勢「狂跳唔爛」
巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】
10:45 2024/07/26
巴黎奧運開幕｜巴黎奧運開幕在即新冠恐慌蔓延　選手村内澳洲女子水球隊5名成員檢測呈陽性【附專家教3招防疫】
巴黎奧運｜選手村無裝冷氣　泰國選手熱到暈：想去中國隊宿舍涼冷氣
17:47 2024/07/23
巴黎奧運｜選手村無裝冷氣　泰國選手熱到暈：想去中國隊宿舍涼冷氣
健康問題 治療 網絡熱話 杜凱琹 正能量

最高瀏覽

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」