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超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 34 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【LDK／咖啡／掛耳咖啡／滴濾咖啡／香氣／酸度／苦度／濃郁度／超市大搜查】巴黎奧運進行得如火如荼，相信不少市民都會捱夜觀看比賽，隔天上班藉著一杯咖啡提提精神。日本雜誌《LDK》曾以4大標準評測23款掛耳咖啡，比較各款掛耳咖啡的味道、平衡、香氣及回購度，並挑選出最高評價的產品，當中包括KEY COFFEE、片岡物產、Starbucks等熱門品牌，其中一款獲高評分的款式僅售424日圓（約21港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測掛耳咖啡

《LDK》指出掛耳咖啡（Drip Pack）操作容易，只需要加入熱水，等待咖啡滴漏後就能夠享用，非常簡單又快捷。《LDK》邀請專業咖啡師富田佐奈栄小姐，以4大標準評測各款暢銷掛耳咖啡：

  • 味道：根據喝下各款咖啡的瞬間感受，包括味道、口感、回甘餘韻等進行評分。
  • 平衡：品評咖啡整體味道與香氣、甜味、苦味、酸味和濃郁度之間能否取得平衡。
  • 香氣：比較各款咖啡的咖啡豆香氣。
  • 回購度：考慮味道、價格等方面，判斷是否值得回購。

23款暢銷掛耳咖啡

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評測結果顯示，有3款產品均獲A+評價，分別是「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」、「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」及「Starbucks Origami House Blend 掛耳式滴漏咖啡 」；另外有4款產品獲得A級評價，包括「co.op 袋裝有機公平貿易咖啡（危地馬拉混合咖啡豆）」、「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（莫卡風味）」、「co.op 有機原始混合咖啡」及「7-Premium Drip Coffee-Mocha Blend」。以上7款產品中，「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」亦被評為「Best Buy」產品，售價為549日圓（約27港元），性價比甚高。

「KEY COFFEE Drip On特級綜合濾掛咖啡 」擁有最高分的評價，富田小姐形容它像在歷史悠久的咖啡店裡沖泡的咖啡，苦味略重（4度）但酸味很平衡（4度），亦擁有一定的濃郁感（4度），非常適合配搭咖啡店的輕便餐點如拿玻里意粉和蛋糕等。

「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」擁有較平均的苦度、酸度和濃郁度，富田小姐形容它比較是用於「提神」，而非「品味享受」，同時也適合在空閒時飲用的輕便飲品。

「Starbucks Origami House Blend 掛耳式滴漏咖啡 」擁有中度（3度）平衡的苦度、酸度和濃郁度，其特點是回甘感覺較清爽，適合於Starbucks咖啡店的蛋糕甜品作搭配。

綜合7款獲A級或以上評分的產品中，「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（濃厚風味）」和「片岡物產 匠之掛耳式濾泡香醇咖啡（莫卡風味）」均售424日圓（約21港元），可謂是性價比高。

同場加映：

超市大搜查︱熱量攝取過多恐造成肥胖　營養師推介7款低卡即溶咖啡

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