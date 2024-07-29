佐敦謀殺｜警共拘5人涉謀殺及協助罪犯　男疑兇疑因被搶女友施襲

▲ 佐敦本周日發生謀殺案。（資料圖片）

佐敦本周日（28日）發生謀殺案。警方昨日上午約6時接報，指一名男子昏迷並倒臥於佐敦庇利金街61至63號外，送院後證實不治。經調查後，警方以「謀殺」及「協助罪犯」罪拘捕5人。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁指，案發於7月28日凌晨約2時20分，佐敦庇利金街61至63號門外。案中死者為一名33歲本地男子，報稱無業。警方目前以「謀殺」及「協助罪犯」罪拘捕5人，包括2男3女，年齡介乎32至56歲，其中部分人有黑社會背景。

案情指，警方於昨日早上約6時接報，指一名33歲男子倒臥於佐敦庇利金街61至63號門外，他其後被送往伊利沙伯醫院搶救，至早上約7時20證實不治。經初步檢查，該男子後腦至少有兩處裂痕，分別為2厘米及4厘米。

警方經調查後得知，相信死者為庇利金街一非法賭檔主持人，他與案中1男2女被捕人為朋友關係。死者與該名男被捕人過往有積怨，有人懷疑死者搶走該名男被捕人的女朋友。在昨日凌晨約2時，1男1女被捕人到該非法賭檔尋找死者，其後3人落樓至案發現場，該名男被捕人突然從後以錘擊打死者後腦10多次，隨後便逃離現場，並將兇器棄置於庇利金街一垃圾桶。死者當時仍然清醒，其後回到非法賭檔，直至早上約6時感到不適，由朋友送院。

警方昨日下午12時50分在油麻地區以「謀殺」拘捕一名32歲本地女子，她報稱無業，相信她是與死者一同落樓的女子，現正調查她是否與施襲者合謀襲擊死者。

警方昨日晚上約9時50分，在何文田區再拘捕4人，包括2男2女，其中包括向死者施襲的男被捕人，罪名為「謀殺」。至於其餘3名被捕人士，警方相信他們得知被捕人犯案後，協助他逃離警方追捕，故以「協助罪犯」罪將他們拘捕。

警方相信案件只牽涉死者與施襲男子的個人恩怨，暫未有證據顯示案件與黑社會或非法賭檔有關。死者死因有待驗屍後確認。

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