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巴黎奧運｜「劍神」張家朗今亮相力爭衛冕　出身運動世家中四退學追尋奧運夢

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撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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「劍神」張家朗今亮相力爭衛冕，出身運動世家中四退學追尋奧運夢。

【巴黎奧運/奧運會/張家朗/劍擊/花劍/奧運金牌】巴黎奧運踏入第3日，27歲「劍神」張家朗將於本港時間今晚7:35出戰男子個人花劍32強賽事，展開衛冕之路。若一路乘勝晉級，將於7月30日凌晨打金牌戰。

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張家朗｜今晚「亮劍」力爭衛冕

目前世界排名第三的張家朗是奧運「三朝元老」，他在2016年里約奧運16強止步，但仍為港隊男子花劍創下奧運最佳成績；2021年東京奧運，他勇奪男子花劍金牌，成為繼李麗珊後香港第二位奪金運動員；今届巴黎奧運，張家朗被列為4號種子，他在首圈輪空，直入男花32強，全力爭取衛冕。

「劍神」張家朗將於本港時間29日晚上亮相，力爭衛冕。（經濟日報資料圖片）

張家朗｜中四時退學成全職運動員

張家朗在中學生涯刻苦練劍，成就出今日的他。張家朗中一入讀直資男校英華書院，兩年後因遷就練劍時間，轉校至盛產體壇名將的林大輝中學，至中四時決定退學，全心投入全職劍擊運動員生涯。

過去張家朗接受TOPick訪問時指出，他的爸爸為昔日籃球運動員張子倫，母親亦曾為港青籃球代表。爸爸曾希望他加入籃球界，但他後來接觸劍擊運動後便愛上了。他當時向父母積極爭取當全職運動員，「起初父母都反對，覺得我只是3分鐘熱度，結果我爭取了一年他們才答應。」

張家朗｜感激父母一直支持

在成功的背後，張家朗感激父母的支持。張爸爸在兒子獲獎後接受傳媒訪問指，兒子打出水準，以前的他有時較急躁，但在東奧「長大了」。知子莫若父，張爸爸稱某程度上兒子是一個內歛的人，「要靠自己，你愈緊張、事情愈難控制」，結果兒子打出成績奧運奪金。張家朗言行得體，為人謙虛，獲不少人讚賞他家教好，證明張爸媽教導有方。

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張家朗｜英華前校長讚刻苦鍛鍊

英華書院前校長鄭鈞傑曾向TOPick記者表示，校方曾邀請港隊教練指導張家朗，令他的劍術突飛猛進，曾在學界比賽個人花劍奪得第3名。雖然張家朗做了兩年「英華仔」後轉校，但鄭校長記得張家朗十分享受在英華的校園生活，並刻苦練習。

好欣賞家朗劍擊方面嘅投入、專注，同刻苦鍛鍊！

而林大輝中學前校長譚日旭也盛讚張家朗有極強心理質素。張家朗在前年東京奧運男子花劍個人賽歷史性奪得金牌後，林大輝中學決定把他就讀時的班房命名為「張家朗課室」，以表揚其成就，是該校第三位留名的校友。

張家朗在東京奧運奪金後，母校林大輝中學舉行「傑出運動員獎勵計劃」，向他頒發逾250萬元獎金，他當時感謝校方支持，同時勉勵師弟妹成功貴在堅持。為表揚張家朗的成就，林大輝中學將他在學時的課室命名為「張家朗課室」，是該校第三位留名的校友。

張家朗｜入浸大做李慧詩師弟

2022年，張家朗獲香港浸會大學透過「優才運動員入學計劃」取錄，入讀浸大體育運動及健康學系，修讀體育及康樂管理課程，成為單車運動員、兩屆奧運會銅牌得主李慧詩的師弟。他當時受訪時直言，「運動員唔可做一世，都希望慢慢諗吓、鋪排之後嘅路要點樣走。」他指現階段會專注運動員訓練，先謹慎地跟上學業，再體驗校園生活，目標取得下屆奧運入場券。

張家朗修讀浸大體育及康樂管理課程。（經濟日報資料圖片）

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