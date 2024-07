巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌

▲ 唐貝詩原來與江旻憓是同學。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】女子重劍「世界一姐」江旻憓(Vivian),在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝,擊敗法國選手瑪露比(Auriane Mallo-Breton)奪得金牌,亦為香港奪得巴黎奧運第一金,受到全城關注以及連日來的洗版式祝賀 ,其永不放棄的精神令人佩服!

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件 江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞

最新影片推介:麥秋成專訪

與江旻憓曾做過同學

前港姐寇鴻萍的女兒唐貝詩(Lydia)日前晒出與Vivian合照,原來二人曾是同學,Lydia更分享與對方的校園點滴。

身高178cm的Vivian與Lydia合照,令在旁的Lydia顯得十分嬌小,難怪她亦發文:「江旻憓同學是我們全班女生中最高!恭喜江旻憓同學奪得中國香港金牌!」

Lydia又大爆Vivian能有今日的好成績有原因:「我們在北京讀書的時候 Vivian每天都下課就去訓練 🤺 so happy for you 🥹 You deserve it!」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

鄭裕玲為契媽

唐貝詩是星二代,媽媽為1982年香港小姐季軍寇鴻萍,契媽是鄭裕玲,她還有一妹唐貝欣。唐貝詩早年留學英國,大學修讀工商管理學系,回流香港後為母親打理網購生意。

唐貝詩熱愛表演,曾客串TVB劇集《溏心風暴3》、《多功能老婆》,另外她在2022年修畢香港大學專業進修學院的「營養學高等文憑」,去年她更接母親棒加入保險界,事業發展愈來愈好。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5