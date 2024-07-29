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巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

唐貝詩原來與江旻憓是同學。

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】女子重劍「世界一姐」江旻憓（Vivian），在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝，擊敗法國選手瑪露比（Auriane Mallo-Breton）奪得金牌，亦為香港奪得巴黎奧運第一金，受到全城關注以及連日來的洗版式祝賀 ，其永不放棄的精神令人佩服！

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與江旻憓曾做過同學

前港姐寇鴻萍的女兒唐貝詩（Lydia）日前晒出與Vivian合照，原來二人曾是同學，Lydia更分享與對方的校園點滴。
身高178cm的Vivian與Lydia合照，令在旁的Lydia顯得十分嬌小，難怪她亦發文：「江旻憓同學是我們全班女生中最高！恭喜江旻憓同學奪得中國香港金牌！」

Lydia又大爆Vivian能有今日的好成績有原因：「我們在北京讀書的時候 Vivian每天都下課就去訓練 🤺 so happy for you 🥹 You deserve it!」

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鄭裕玲為契媽

唐貝詩是星二代，媽媽為1982年香港小姐季軍寇鴻萍，契媽是鄭裕玲，她還有一妹唐貝欣。唐貝詩早年留學英國，大學修讀工商管理學系，回流香港後為母親打理網購生意。

唐貝詩熱愛表演，曾客串TVB劇集《溏心風暴3》、《多功能老婆》，另外她在2022年修畢香港大學專業進修學院的「營養學高等文憑」，去年她更接母親棒加入保險界，事業發展愈來愈好。

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