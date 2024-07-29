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餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 50 分鐘前

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擁有19間分店的連鎖餐飲品牌Outback Steakhouse宣布，將終止營運在香港的其中9間分店。（Outback Steakhouse圖片）

擁有19間分店的連鎖餐飲品牌Outback Steakhouse宣布，將終止營運在香港的其中9間分店，最後營業日為8月4日，料受影響員工涉及300人；餘下10間分店則會繼續營業。

Outback表示，這是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果，並不反映管理團隊以及員工的付出及專業。該公司亦承諾向受影響員工提供充分的尊重及關懷，並將一如既往，致力服務香港市場，旗下10間分店亦將繼續為顧客提供高質素和卓越的服務，達到顧客對品牌的期望。

另外，Outback旗下快餐品牌Aussie Grill by Outback已於去年底終止在港業務，全面撤出香港，結束4年營運；當時分別在葵芳及中環開設分店。

9間結業分店：

香港島
•    銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場二樓
•    灣仔分域街8-12號君悅居一樓

九龍
•    九龍灣偉業街33號德福廣場二期六樓601號舖
•    尖沙咀東部麼地道66號尖沙咀中心高層地下UG23-28號舖
•    尖沙咀廣東道30號 新港中心3樓304號舖
•    紅磡黃埔德豐街8 號 享膳坊地下 11 號舖

新界及離島
•    荃灣青山道398號愉景新城第三層3004號舖
•    將軍澳康城路1號 康城4樓416號舖
•    屯門屯順街 1 號 屯門市廣場一期二樓 2016-2017 號舖

 

10間繼續營業分店：

香港島
•    香港中環皇后大道中30號娛樂行一樓
•    銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖

九龍
•    旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場六樓605號舖
•    香港西九龍海庭道 18 號 奧海城二期地下 G76-77 號舖 

新界及離島
•    將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G43舖
•    沙田沙田正街2-8號新城市廣場3期3樓 A330號舖
•    大埔安邦路8號 大埔超級城B區1樓129號舖
•    荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓248-249號舖
•    元朗朗日路9號 YOHO MALL形點一期2樓2047-2048號舖
•    大嶼山達東路20號東薈城名店倉第三層326B號舖

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