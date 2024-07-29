慘遇獸父｜台灣前女團主唱自揭被養父性侵達9年　媽媽一回應令人心酸

▲ 台灣前Super7女團主唱妞妞（許寀菁）自揭被養父性侵達9年。

台灣前Super7女團主唱妞妞（許寀菁）日前亮相節目《單身行不行》，期間就勇敢地自揭過往一段悲慘經歷，實在令人為她感心痛！

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妞妞被繼父要求「一絲不掛」

妞妞指媽媽與生夫沒有結婚，但本來也是住在一起，直至媽媽與生父分開，她就寄養在親戚的家。後來妞妞的媽媽再婚，繼父是不太好的人，會吸毒又會對妞妞的媽媽家暴。

有一次，妞妞的媽媽因被家暴而到從2樓跳下，才決定離婚。在之前，繼父曾要求妞妞脫光衣服來陪他看色情片，妞妞直言：「很怕半夜來臨」。

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再一次遇魔爪

後來，妞妞的媽媽再有了新男朋友，對方成為妞妞的養父。妞妞需休學，並需出外唱歌為媽媽還債。妞妞某天被喝醉的養父性侵，對方更請她不要向媽媽說。

妞妞也是向媽媽說出被養父性侵一事，媽媽回應道：「一定是你勾引他。」

▲ 妞妞向媽媽說出被養父性侵一事，媽媽回應道：「一定是你勾引他。」（影片截圖）

妞妞在年滿18歲就馬上離開這個家，但就因媽媽報稱女兒失蹤，妞妞最終被帶回家、繼續努力賺錢還債。妞妞在3年賺了300萬台幣，但全都給了一直持續性侵她達9年的養父。

妞妞的媽媽因被打，就終於死心離開。至於妞妞，就知道自己的錢是被送到養父「另一頭家」，並因被性侵而留下永不消失的傷痕。

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