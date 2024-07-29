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巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

10位最美運動員，你最喜歡哪一位？

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/女神】全球矚目的2024巴黎奧運於香港時間7月27日凌晨1時30分在法國巴黎正式開幕，觀眾除了欣賞來自世界各地的運動員精彩表現外，亦十分留意他們的顏值，尤其是美女運動員，自然是觀眾的目光所在。

現在就為大家盤點巴黎奧運10位最美女運動員，並附上她們的Instagram連結，讓粉絲們可無時無刻欣賞到她們的魅力！

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞

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    • 1. 香港「微笑劍后」—江旻憓

    香港擊劍選手江旻憓笑容甜美、氣質清秀，有「美女劍神」稱號，加上貌似台灣名模林志玲，故亦有「小林志玲」美譽，她在上屆東京奧運八強賽止步，今屆奧運在逆境中反敗為勝首奪奧運金牌，為港爭光，令全城鼓舞，大讚她又靚又叻！

    其實江旻憓還是一名學霸，她畢業於美國史丹福大學，的確是美貌和智慧兼備。

    Instagram：江旻憓

    2.德國田徑美女—Alica Ѕchmidt

    今年25歲的德國田徑選手Alica Ѕchmidt在上一屆奧運打響名氣，她在今屆奧運中代表德國參加4 x 400混合接力賽。

    Alica憑精緻五官、金髮和藍眼睛令人留下深刻印象，加上175cm的修長身材，在田徑場上相當奪目，難怪目前她的Instagram粉絲數量已超過500萬，同時亦是品牌BOSS的全球代言人，可算是明星運動員。

    Instagram：Alica Ѕchmidt

    3. 烏克蘭柔道女神—Daria Bilodid

    Daria Bilodid在上屆東京奧運奪得女子柔道48公斤級銅牌，她出身於柔道世家，今年繼續挑戰奧運。擁有完美「九頭身」的Daria Bilodid擁有不少支持者，Instagram粉絲數目暫時已達47萬。

    Instagram：Daria Bilodid

    4.土耳其女排甜心—Zehra Güneş

    今年只有22歲的Zehra Güneş是土耳其女排的主將，擁有197cm身高，注定是受注目的一個，加上她笑容甜到漏，笑起來十分可愛，而且在場上進攻出色，成功俘虜大批球迷。

    Instagram：Zehra Güneş

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    5. 日本桌球美少女—菊池日菜

    20歲日本桌球選手菊池日菜在今年3月的日本賽事中，因甜美臉孔而成為全場焦點，被指與日本偶像團體成員橋本環奈撞樣。眼大大的她清純可愛，就讀於東京女子體育大學，這是她首次參加奧運比賽，相信會是焦點所在。

    Instagram：菊池日菜

    6. 日本羽球美女—志田千陽

    現年27歲的志田千陽擁有大眼睛和甜美笑容，在球場上卻充滿爆發力，她與搭檔松山奈未一向有「世界最美女雙」的稱號，是日本國內羽球女雙排名最高的組合，也被看好是本屆奧運羽球女雙奪牌熱門選手。

    Instagram：志田千陽

    7.以色列跆拳道美女—Avishag Semberg

    以色列跆拳道選手Avishag Semberg在上屆東京奧運奪得女子跆拳道49公斤級銅牌，成為以色列最年輕的奪牌運動員，她擁有勻稱身材和高雅氣質，受到粉絲們熱情關注，亦是本屆奧運奪牌大熱選手。

    Instagram：Avishag Semberg

    8.哥倫比亞甜美女箭神—Valentina Acosta Giraldo

    24歲的Valentina Acosta Giraldo在東京奧運嶄露頭角，她長相甜美可愛，看似天真無邪，並曾透過鏡頭熱情與觀眾互動，此舉令她爆紅，收獲不少粉絲，Instagram有超過146萬人追蹤。

    Instagram：Valentina Acosta Giraldo

    9. 加拿大天才游泳美少女— Summer McIntosh

    年僅17歲的Summer McIntosh參加東京奧運時只得14歲，當時為加拿大隊中最年輕的奧運選手，首戰奧運即奪下4百公尺第4名，去年更創下女子400米自由式及400米四式混合世界紀錄，被譽為游泳天才少女，加上甜美長相，可謂相當矚目。

    Instagram：Summer McIntosh

    10.香港女飛魚—何詩蓓

    何詩蓓有多項香港、亞洲游泳紀錄，以及首個代表香港的游泳世界紀錄保持者。何詩蓓在東京奧運取得100公尺自由式與200公尺自由式兩面銀牌，為首次有香港運動員能在單屆奧運能獲得超過一面獎牌，也是首位代表香港的奧運游泳獎牌得主，她混血外表十分精緻，而且擁有健康美態。

    Instagram：何詩蓓

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