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巴黎奧運｜何詩蓓童年展天賦曾獲譽「世界級選手」　重溫女飛魚奧運奪獎之路

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 12 分鐘前

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重溫女飛魚何詩蓓奧運奪獎之路。

【香港女飛魚／何詩蓓／巴黎奧運／自由泳／決賽／腳傷】港隊超級女飛魚何詩蓓今晨（29日）在200米自由泳準決賽出線，將於周二（30日）凌晨爭奪奧運獎牌。現年26歲的何詩蓓3次參加奧運，更屢破世界紀錄，在上屆東京奧運會上，奪得香港游泳項目第一個奧運獎牌，讓港人倍感自豪，下文將重溫女飛魚的奪獎之路。

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何詩蓓游泳賽程表

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曾被譽為天才泳手 6歲起受訓

何詩蓓從小已有游泳天份，6個月大時已戴上手袖在家中游泳池「下水」，6歲更開始接受泳隊訓練。何詩蓓10歲時，首次代表香港參加埠際游泳賽，當年贏得3金1銀的佳績和打破了大會的兩項紀錄，同年贏得了昆士蘭分齡游泳錦標賽100公尺蛙式冠軍等。她亦參加不少校際游泳錦標賽和分齡游泳錦標賽。何詩蓓比賽中的表現脫穎而出，連當時的港隊總教練陳耀海亦曾大讚何詩蓓將來會成為「世界級的選手」。

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多次比賽屢獲佳績

何詩蓓於2013年代表香港參加阿聯杜拜舉行的第4屆世界青少年游泳錦標賽，在女子100公尺捷泳決賽中以54秒47的成績勇奪冠軍，成為了香港第1位在世界青少年游泳錦標賽奪獎的泳將，刷新了賽會的紀錄。同年被獲選為「香港傑出青少年運動員」，以及「運動燃希望基金傑出青少年運動員」季選中得獎。

2016年，當年18歲的何詩蓓首次參加巴西里約奧運會，更在當屆賽事中刷新本港泳手奧運最佳成績。當年接受傳媒訪問時，她表示自己「第一次參加奧運只得18歲，唔係好知發生咩事，希望第二次奧運真係達標，入到決賽」 。

2021年，何詩蓓第2次出戰奧運會，勇奪200米自由泳銀牌、100米自由泳銀牌，成為首位奪得奧運獎牌的香港游泳運動員。在2022年短池游泳世界盃中更共獲7金1銅，表現出色。

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何詩蓓戰績如下：

年份比賽項目成績
2013年第四屆世界青年游泳錦標賽女子100米自由泳冠軍、50米自由泳季軍、200米自由泳第4名
 天津東亞運100米自由泳銅牌、個人混合泳銀牌、4×200米自由泳銅牌、200米自由泳銀牌、4×100米自由泳接力、50米自由泳、4×100米混合泳銅牌
2014年南京夏季青年奧運女子200米個人混合泳銀牌、100米自由泳銀牌，為歷來香港首位在青奧奪獎的泳手；同年9月，仁川亞運女子4x100米自由泳、女子4×200米自由泳、女子4×100米混合泳銅牌
2016年里約奧運會女子200米自由泳第13名
2021年東京奧運會女子200米自由泳銀牌、100米自由泳銀牌，成為首位奪得奧運獎牌的香港游泳運動員
2022年短池游泳世界盃德國柏林站400、200和100米自由泳賽事連奪三金，並獲全場總冠軍
 多倫多站400米自由泳銅牌、200米和100米自由泳金牌
 印第安納波利站200米和100米自由泳金牌
2023年日本福岡舉行的世錦賽100米自由泳奪銀，亦是香港泳壇史上第一面長池世錦賽獎牌
 杭州亞運200米及100自由泳奪金，是香港歷來首面亞運游泳金牌；50米自由泳奪得銀牌，50米蛙泳、4×100米自由泳接力、4x100米混合泳接力銅牌
2024年長池世錦賽200米自由泳奪金，成績1金2銀1銅
 短池世錦賽3金1銀1銅
 游泳世界盃13金2銀2銅

香港首個游泳世界紀錄保持者

她曾5度當選「香港傑出運動員」，包括三次「星中之星」的最高榮譽。她更在2022政府公布的授勳名單中，獲頒銀紫荊星章。 何詩蓓目前保持的世界紀錄是於2021年短池世界錦標賽上，在200米自由泳項目中創下的。她以1分50.31秒的成績打破了瑞典選手莎拉·斯約斯特羅姆（Sarah Sjostrom）在2017年創下的1分50.43秒的舊紀錄，成為香港首位世界紀錄保持者。

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