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巴黎奧運｜石偉雄主理醫生見證廿年傷患　容樹恒：最多傷，亦都係最勇敢

社會

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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石仔比賽翌日和容樹恒於巴黎午膳。（中大醫學院Facebook圖片）

第3度征奧的港隊「跳馬王子」石偉雄（石仔）周六（27日）在跳馬項目預賽得第12名，未能爭入前8名，無緣晉身決賽。

中大醫學院副院長、香港運動醫學及科學研究中心主任容樹恒透過中大醫學院的社交平台表示，石仔是他照顧過的運動員當中「身體最多傷嘅一個，亦都係最勇敢的一個」。

容樹恒表示，石仔由頸、膊頭、腰、大髀、膝頭、腳踭，全部都受過大大小小的傷患。過去半年團隊積極地協助他治療，石仔特地即日來回香港荷蘭接受治療，近日亦特別為他安排一些治療，目的是希望佢可以安全順利地完成比賽。
容樹恒形容，石仔身體的傷患多不勝數，今次比賽其實好困難。跳馬運動需要運動員跑得快、跳彈得高，大腿力量很重要，但偏偏這段日子石仔受着累積多年的大腿肌肉傷患困擾，容樹恒的團隊用了不同方法幫助他，他能「佢可以跑得返跳得返，其實我地都好感恩，因為真係好唔容易」。

容樹恒指，石仔2014取得亞運金牌，登上運動員生涯高峰，但當時他受了好嚴重的傷，令其肩膀肌腱完全斷裂。容樹恒形容「呢個係好嚴重嘅傷」，但石仔都咬緊牙關克服。

容樹恒續指，因要準備2018年亞運，石仔當時立刻要求做手術，但當時自己也不敢擔保石仔是否能回復「巔峰狀態」。石仔手術後經歷一年康復，在2018年亞運再奪金牌，容樹恒和整個醫療團體都非常興奮，形容是「一個magic」。

石仔東京奧運再一次嚴重受傷，當時正值疫情，容樹恒指，石仔是第一個由奧運直接接返香港進行治療的病人。容樹恒形容，今次巴黎奧運，石仔面對多年累積的多重傷患，不斷受傷、治療再受傷，過程艱辛實不為外人道，形容他能夠出戰巴黎奧運，其實真的非常不簡單。

江旻憓是衆多運動員中復元最快的一個

容樹恒亦曾兩次為江旻憓膝頭十字韌帶施手術，他接受電台訪問時指，江旻憓於今次比賽並無受以往兩次嚴重傷患影響，即使在個多月前亦曾經受傷，但她在今次賽事的表現得很好。

容樹恒又指，自己曾為多名精英運動員診治，江旻憓可說是復元最快的一個，但他強調，劍擊與欖球、足球等不同運動項目的要求及傷患都不同，不能直接作比較。

容樹恒估計，江旻憓的復元情況理想，與她的生活習慣一向很有紀律，以及很認真學習運動受傷治療的知識有關。

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