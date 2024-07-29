巴黎奧運｜杜凱琹黃鎮廷乒乓混雙四強　北韓對手神秘面紗揭曉

▲ 乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹。

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乒乓港隊組合黃鎮廷／杜凱琹，出戰巴黎奧運乒乓混雙項目，周日（28日）晉身四強，周一（29日）晚上10時將跟與北韓組合李鍾植、金琴英爭入決賽。

黃鎮廷／杜凱琹周日在八強戰，迎戰西班牙拍檔。港隊「黃杜配」先輸1局之下，反超前3:2，關鍵第5局一口氣連取10分贏11:2，到決勝第6局以11:8反勝。黃鎮廷／杜凱琹成功突破上屆成績，職業生涯首次躋身奧運4強。

北韓混雙黑馬氣走日本

翻查資料，北韓組合李鍾植、金琴英雖列16號種子，即是今屆混雙組合中排名最低，但於前兩日的混雙16強賽，以總分4比1爆冷贏日本二號種子張本智和、早田希娜。

而港隊原先預算，若從16強一路走來順利晉級，就很大機會於4強要對戰日本，而決賽就很大機會對戰國家隊王楚欽／孫穎莎。如今港隊或坐收漁人之利，可是北韓組合實力賽在不容忽視。

北韓組合在對戰日本時，第一局便以細分11比5率先拿下1局，日本組合作出調整扳回第2局，但北韓組合隨即連勝3局擊敗日本，展現「黑馬」姿態。

在上屆奧運搭檔伊藤美誠摘下混雙金牌的日本運動員水谷隼也驚嘆：「這是奧運怪物嗎？」，獲上屆混雙銀牌的中國運動員許昕亦形容，北韓組合為「神秘之師」。

北韓組合近年甚少出戰國際賽。北韓乒乓隊在戰勝日本後接受採訪時透露，其優勢在於「沒人認識我們」，他們在奧運前唯一的公開比賽便是杭州亞運會。

亦有傳媒報道，北韓組合於備戰巴黎奧運時，曾於今年5月到過北京特訓，被指當時訓練見成果，突飛猛進。

杜凱琹女單鬥北韓即輸

杜凱琹周日出戰女子單打64強，以局數1:4不敵北韓代表邊松景，無緣晉級。

雖然邊松景並非混雙組合代表之一，但是杜凱琹對戰北韓球手時，狀態明顯處於下風。

不過事實上，杜凱琹面對北韓對手時，是否因要顧慮混雙賽事，須放棄女單而留力混雙，甚至寧願「藏鋒」不讓北韓隊得悉其打法，仍是未知之數。

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