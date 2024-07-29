巴黎奧運｜女士必睇巴黎奧運10大爆肌型男　體操界冒起「巴西吳彥祖」+加拿大陽光男神

▲ 巴黎奧運10大型男逐個睇，女士大飽眼福英國跳水王子戴利 /巴西體操吳彥祖/ 加拿大爆肌小鮮肉。

【巴黎奧運/奧運型男/Tom Daley/Arthur Nory/Félix Dolci】巴黎奧運2024強勢開鑼， 除了精彩賽事一場緊接一場，今屆也有多位超高顏值選手成為熱話，讓女士們大飽眼福。以下盤點10位奧運型男，當中包括英國跳水王子戴利（Tom Daley）、加拿大爆肌小鮮肉Felix Dolci、巴西「體操吳彥祖」Arthur Nory等，帥氣外型甚至可以原地出道。

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巴黎奧運型男｜1. 加拿大體操男神Félix Dolci

Félix Dolci年僅22歲是加拿大頂尖男子體操選手之一，俊俏外表成為今年關注度最高的選手。Félix Dolci從5歲開始接觸體操，7歲開始比賽，身高166厘米，顏值早已迷倒眾少女。曾獲得多項國際獎項如國際體操聯合會、青年世界錦標賽、泛美運動會等獎牌，目前創下紀錄共為6面金牌、5面銀牌。Félix Dolci擁有迷人陽光笑容、爆肌身材，不時還會在IG分享養眼的生活照，在短時間內成功收穫許多粉絲。

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巴黎奧運型男｜2. 韓國游泳選手 黃宣優

黃宣優清秀可愛外表及白皙膚質，年僅21歲的他已在游泳界相當有名氣，是韓國近期最出色的游泳選手之一。曾在2021年游泳世界盃獲得男子100公尺混合式接力銅牌和200公尺自由泳金牌，更在2022年世界游泳錦標賽上，以1分44秒47的優秀成績獲得男子200公尺自由泳銀牌，優異成績不斷刷新韓國紀錄。

巴黎奧運型男｜3. 日本體操選手 橋本大輝

22歲的體操王子橋本大輝可愛外表下，卻是一身精壯肌肉，反差萌讓他擁有不少粉絲。他在東京奧運於男子個人全能及單槓項目中奪下雙金，為日本體操界新生代的代表人物，甚至被奧運官網列入100位必定要留意的新星之一。

巴黎奧運型男｜4. 瑞典撐竿跳選手 Armand Duplantis

24歲的Armand Duplantis有「撐竿跳天才」之稱，2020年東京奧運金牌、世界錦標賽2023年布達佩斯金牌等等，短短幾年內迅速在運動界崛起，成為全球頂尖撐竿跳高運動員之一。在今年的世界田聯田徑鑽石聯賽，以6.24米的成績，第8次打破了男子撐竿跳高世界紀錄。

巴黎奧運型男｜5. 法國排球選手 Yacine Louati

32歲的法國排球運動員Yacine Louati為濃眉電眼法式帥哥，身高198cm在團隊中相當亮眼，在2020年東京奧運代表法國隊征戰，勇奪排球冠軍，為法國排球隊奧運史上第一枚金牌。

巴黎奧運型男｜6. 日本排球選手 高橋藍

22歲的日本排球男神高橋藍，是來自日本排球國家隊的選手之一，過去曾獲得男子排球國家聯賽亞軍、亞洲男子排球錦標賽冠軍、亞洲男子排球錦標賽最佳主攻手等優秀成績。他擁有1/4美國血統，白皙皮膚加上混血臉蛋，不但經常登上雜誌封面，更成為不少品牌的代言人，IG粉絲人數更超過了228萬，在日本相當有名氣。

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巴黎奧運型男｜7. 法國10項全能選手 Kevin Mayer

Kevin Mayer是法國10項全能和室內7項全能的田徑選手，是2017年和2022年2屆的世界冠軍，2016年里約奧運和2020年東京奧運2屆的銀牌得主，更是十項全能世界紀錄保持者，他不斷刷新個人和世界記錄，輝煌成績可說是顏值與實力兼具的選手，陽光外型還有健康膚色，令人期待今屆的表現！

巴黎奧運型男｜8. 中華台北游泳選手 王冠閎

王冠閎是中華台北游泳選手，曾多次代表台灣參加國際賽事獲得佳績，包含2018年夏季青年奧林匹克200公尺蝶式第4名、2021年東京奧林匹克200公尺蝶式總排名第13名，獲選為中華民國體育運動精英獎最佳男運動員。帥氣臉蛋加上超壯碩養眼身材也讓他累積了不少粉絲！

巴黎奧運型男｜9. 英國跳水選手 戴利Tom Daley

2021年東京奧運奪金的戴利，闊別3年帥氣依然！30歲的他於2023年和丈夫迎來第2個兒子，本來沒有打算參加今年巴黎奧運，但因為兒子撒嬌「我想看爸爸在奧運跳水」，決定重返奧運。戴利除了優秀比賽成績及實力，亦因為過去在奧運場內「織冷衫」超可愛樣子，火速爆紅，隨後更創立品牌「Made With Love by Tom Daley」，並且將所得捐至腦瘤慈善機構（The Brain Tumor Charity），超暖心行為讓粉絲更喜歡他。

巴黎奧運型男｜10. 巴西體操選手 Arthur Nory

30歲的Arthur Nory是一位來自巴西的體操選手，有着巴西和日本混血。他的父母也是運動員，小時候曾跟隨爸爸練習柔道，在10歲時受巴西體操運動員Daiane dos Santos啟發而改為練習體操，帥氣的外表和陽光的笑容被封為「巴西吳彥祖」，在IG擁有超過130萬追蹤。

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