巴黎奧運｜58歲「祖母級」乒乓球手首戰奧運　曾之穎曾引退球壇再圓奧運夢

▲ 58歲「阿婆」曾之穎首戰奧運，曾引退球壇再圓奧運夢。（美聯社）

【2024巴黎奧運/曾之穎/智利乓乒球代表隊/奧運乒乓球賽】能夠參加奧運，是不少運動員的夢想，不論年齡多少，都希望可以一圓夢想。今屆2024巴黎奧運智利乓乒球代表隊中，就有一位來自中國的58歲選手曾之穎，將近60的她其實曾於乒乓球壇引退，後來她成為職業乒乓球手的夢想再次被燃點，去年加入智利國家隊，如今代表智利參與奧運圓夢。

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曾之穎於1966年出生於中國佛山，父親是乒乓球教練，年少時開始跟從母親參與專業的乒乓球訓練，17歲入選中國國家隊。1989年受邀到智利指導乒乓球技，之後便在當地成家立室，定居智利，並從乒乓球壇引退。不過時隔35年後，在疫情期間她重燃奧運夢想，在2019年恢復乒乓球訓練，去年加入智利國家隊，並在聖地牙哥泛美運動會乒乓球女子團體賽中奪得銅牌，今年更代表智利參加巴黎奧運。

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曾之穎曾在智利奧林匹克訓練中心接受《美聯社》訪問時，曾表示從未想過自己能夠參加奧運，以往亦只把運動當作娛樂，但在比賽中獲得自信心的她，便越打愈多，「既然我總是贏，那我也就愈打愈多。」她以往也曾表示獲得奧運資格是很大的夢想，「能夠在這個年紀實現這個夢想，是一種巨大的幸福。」

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能夠實現奧運夢想，曾之穎的家人也在背後支持，觀看比賽，「我爸終於在他92歲時，看到他的女兒實現這個夢想，昨天我爸還發了影片給我加油，我特別感動。」、「他立刻告訴我：『這是你一生的夢想，現在終於可以實現了。去吧，全力以赴！』」

曾之穎在27日對戰黎巴嫩選手，最終以1比4的成績落敗。雖然未能晉級，但她不感難過，更指在這個年紀，最重要是玩得開。她又表示能夠實現年輕時的奧運夢，最重要是不放棄。

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