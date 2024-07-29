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癌症殺手｜2親人均罹大腸癌 毒物科專家揭致癌原因：3類食物千萬別吃

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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據醫管局資料顯示，大腸癌是本港第2位最常見的癌症，2021年新症為5,899宗，死亡數字錄2,298宗，為整體癌症中排行第二，近年更有年輕化趨勢。台灣毒物專家譚敦慈近日在節目中分享，其兩位親人均罹大腸癌，勸告大眾3類食物千萬別吃。

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林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈近日在《健康晚點名》節目中分享，其奶奶罹患大腸癌，因奶奶忙碌又節儉，時常煮一鍋食物，沒吃完又反覆加熱。家翁還會教導，若菜酸掉，就加點小蘇打，煮沸後「酸味會不見」。在場醫生直言，加了小蘇打後，經酸鹼中和酸味雖然沒了，但細菌還在裡面，千萬不能吃。

譚敦慈提醒，醃漬類食物要少吃，稱其表妹婿才20幾歲就罹患大腸癌。因身爲川菜師傅的他，飲食都是重油重鹹，加上很喜歡吃豆腐乳，直誇上面浮著那層辣油「是人間美味」，把油拿來炒菜相當好吃，但她一聽真的不建議這樣吃。

譚敦慈稱，所有高溫烹調的食物都是致癌物質，建議使用烤箱、氣炸鍋時溫度最高調到攝氏120度，並拉長烹調時間；另有很多人喜歡在鍋子很熱時煎牛排，煙飄出來很多都是致癌物丙烯醯胺。

譚敦慈坦言，奶奶被發現罹患大腸癌時已第3期，但經手術治療後，至今仍很健康，她認為關鍵在於「飲食改變」，婆婆罹癌後煮的食物都會在當天吃完，並攝取大量蔬菜，蛋白質就從魚類、雞肉中取得，甚至吃雞腿還會去皮、去油，過往沒有這個習慣。最後再搭配多做運動，目前90多歲的她身體相當硬朗。

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