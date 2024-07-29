巴黎奧運｜49歲體操媽媽因傷無緣9戰奧運　曾為白血病兒復出力爭2028年洛杉磯再戰

▲ 年滿49歲的烏兹別克「體操媽媽」舒素雲天娜曾為白血病兒籌醫藥費，因傷9次征奧夢碎，但她不言棄力爭再戰洛杉磯奧運。

【巴黎奧運/奧運會/體操/體操媽媽/舒素雲天娜/烏兹別克】年滿49歲的烏兹別克「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina），本來計劃第九次參加奧運會，卻因傷缺席亞洲錦標賽，錯失巴黎奧運的入場券。這位老將過去八次出戰奧運，曾為白血病兒子籌措醫藥費，而堅持參賽。這是舒素雲天娜32年運動生涯中首次缺席奧運會，但她仍放眼2028年洛杉磯奧運：「我想看看自己是否能夠做到。」

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無緣出戰巴黎奧運

已近半百之齡的舒素雲天娜仍未言休，然而她在5月底爭取出戰巴黎奧運入場券的體操亞錦賽前，在自由體操練習時左小腿骨裂而無法參賽。

根據 Olympics.com 報道，舒素雲天娜需要以綜合排名最高的合格運動員身份參賽，才能獲得 2024 年巴黎奧運會的參賽資格，並追平連續第九次參加奧運會的紀錄。惟國際體操總會的外卡（FIG）最終把資格發給美國隊，令「體操媽媽」巴黎奧運因傷病而破滅。

我將無法參加（亞錦賽），我感到非常沮喪，因為我已經為這場比賽準備了很長時間，我想在我們的國家，在我們的球迷面前表演。但不幸的是，明天你就不會在參與者中看到我了。

這位奧運金牌得主知道自己未能獲得奧運參賽名額，但她從未退縮，在Instagram 貼文中說道「最重要的是不要放棄」。

▲ 失去巴黎奧運的入場券，「體操媽媽」舒素雲天娜仍不斷訓練，揚言再戰洛杉磯奧運。（IG@oksana2016）

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放眼2028洛杉磯奧運

堅毅的「體操媽媽」舒素雲天娜接受官方頻道 Olympics.com時稱，自己希望以一枚獎牌，高調地結束她的職業生涯。她亦沒打算因年齡而放棄，「我感覺還很強壯。我沒有強迫自己訓練，依然帶著快樂去訓練。所以我總是說『為什麼要放棄讓我快樂的事情呢』？」

如果我設定了某個目標，我只知道我必須實現它。那是我的事，我必須這麼做。或至少嘗試去做。

她在比賽上已經取得了許多成就。但她並不太沉迷於過去，反而放眼四年後的洛杉磯奧運會：「我想證明給自己看，我在與自己鬥爭，我仍然想看看自己是否能做到。 我真的很想獲得奧運資格，特別是在這個年紀，並反擊所有關於『體操只是年輕人的運動』的說法。 我想表明，如果一位女子體操運動員想要訓練，如果她喜歡，為什麼她30歲就必須退役呢？ 這是不對的。」她最後提及：「我不知道是什麼激勵了我，可能是愛。」

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體操老將曾八戰奧運

舒素雲天娜為兩屆奧運獎牌得主曾在 1992 年巴塞隆納奧運會上獲得金牌。她1992年以17歲之齡首次參加奧運便晉級8強，刷新奧運紀錄，她當時更代表前蘇聯在團體賽奪金。2002年，她3歲的兒子罹患白血病，於是舉家搬到德國替兒子治病。

自此，舒素雲天娜過著拼奪牌、拿獎金為兒治病籌醫藥費的人生，她更說「兒子未痊癒，我不敢老」。此話感動不少人，她也被稱為「體操媽媽」，至2016年舒素雲天娜的兒子痊癒，她也重披烏茲別克戰袍出賽里約奧運。如今舒素雲天娜的兒子已經25歲。

2021年，「體操媽媽」確定無緣晉級東京奧運決賽後宣佈退役，面向鏡頭送出飛吻，全場觀眾、包括她對手，都為她鼓掌歡呼，她當時亦感動落淚。 不過退役僅2個多月，體操媽媽就再度宣布復出，她更劍指杭州亞運獎牌，「我決定繼續備戰2022杭州亞運，我還沒為祖國烏茲別克拿到過（重大國際賽）獎牌。我不能就這樣結束我的體操生涯。」

▲ 舒素雲天娜曾為白血病兒籌醫藥費復出，被稱為「體操媽媽」。

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