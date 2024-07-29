巴黎奧運︱趙顯臻創香港賽艇奧運最佳成績 玩命式備戰「以小打大」超越自我

▲ 趙顯臻創下香港賽艇奧運最佳成績。

【趙顯臻/巴黎奧運/奧運會/男子單人雙槳】港隊賽艇代表趙顯臻在巴黎奧運男子單人雙槳復活賽以小組第二名衝線，晉級半準決賽，寫下港將奧運賽艇最佳成績。趙顯臻相隔8年後再踏上奧運的舞台，闖入8強已創下佳績，但他指自己會再接再勵，備戰香港時間7月30日16:10開始男子單人雙槳艇半準決賽，趙顯臻的中小學母校則在社交平台上為趙顯臻打氣，相當窩心。

趙顯臻｜半途出家玩賽艇

趙顯臻畢業於港澳信義會小學，中學就讀馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學，中學畢業後入讀香港專業教育學院（IVE）運動行政學高級文憑，並於2017年入讀香港教育大學健康教育榮譽學士課程並獲得學士學位，後來再修讀教大運動教練及管理社會科學碩士課程。趙顯臻原是滑浪風帆運動員，2013年在中學老師游說下試玩划艇，於是參加了體院的「潛能發展計劃」，由港青練起，及至2016年轉做全職運動員，他玩賽艇可以形容是「半途出家」。

談及賽艇，趙顯臻過去接受IVE訪問時曾表示：「有別於望向終點前進的滑浪風帆運動員，賽艇選手則是一項背向終點的運動。我第一日接觸賽艇後極不適應，剛開始時只懂拚命划，加上不習慣要不時向後望，以保持賽艇的航向，以致訓練效率不佳。」他續說﹕「待更深入鑽研後才知曉賽艇是一項要求細緻的運動，每一槳落水的方向及角度、回槳的節奏，都要求耐力及不同肌力控制，同時亦講求『水感』，以及臨場應變能力，因微浪及水流變化，足以影響賽艇的速度及方向。」

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趙顯臻｜8年後再踏上奧運舞台

趙顯臻並非首次參加奧運，阿臻在2016年為了備戰里約奧運資格賽，不斷催谷自己訓練，導致腰部扭傷及皮膚磨損，在最後一關的資格賽中，他硬着頭皮撐下去，最終力壓對手以首名衝線，與隊友獲得參與奧運男子輕量級雙人雙槳的比賽資格，成為香港賽艇歷史上少有的奧運選手之一。

在2018印尼巨港亞運比賽，他更迎來賽艇生涯的其中一個高峰，在男子輕量級單人雙槳艇賽事中收穫一面銀牌。2024年，趙顯臻在瑞士盧塞恩舉行的世界賽艇杯II中獲得男子輕量級單人雙槳金牌，這是香港賽艇在世界級比賽中的首枚金牌。

獅子座的趙顯臻對自己要求十分高，不時將訓練形容為「玩命」，他出戰巴黎奧運前形容今次自己的戰術是「以小打大」，即亞洲人香港人的身形比歐美選手瘦小，沒有他們般高大魁悟，要在策略上或技巧上追趕。

趙顯臻｜中小學母校齊打氣

趙顯臻再次踏上奧運的舞台，他小學母校港澳信義會小學，中學母校馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學，都不停在社交網站上關注他的比賽動態，並且號召全部師生為大師兄打氣。

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