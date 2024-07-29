鎅褲黨｜西灣河「鎅褲黨」出沒　港男褲袋1物幸保不失　網民力數小偷6大落手熱點

【鎅褲黨/西灣河/盜竊/鎅褲/小偷】出門小心財物！西灣河近日疑有「鎅褲黨」出沒，有港男近日於該區太安樓附近食飯，之後驚見褲袋被利刀鎅穿，破洞達手掌般大小，幸運靠褲內一物幸保不失、避過了被鎅傷的情況。不少網民表示近日於該區遭遇類似事件，有更力數小偷6大落手熱點，呼籲大家要多加小心。

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該名港男日前於facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」分享上述經歷及相片，指自己下午食飯時間，於西灣河太安樓用餐時，遭小偷鎅褲企圖偷竊，褲袋疑被鋒利刀片多次切割，出現一個極大破洞，露出褲內物件印花圖案。雖然破洞極大，但事主坦言當下毫無感覺，仍亦想不出在哪一個時間點及地點被鎅，認為小偷應該「用好利刀片介 （鎅）左好多下」，呼籲大家務必要好好保管財物。

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褲袋1物成「擋刀功臣」 網民：堅呀！

雖然褲袋被鎅爛，但褲內一個環保袋卻仍然完好無缺，甚至亦未有被偷走，成為事件中的「擋刀功臣」，保住了事主安全，令他亦忍不住笑言：「可能個小偷唔鍾意大笨象公仔環保袋」，連不少網民都搞笑表示：「你個環保袋都幾好質地。」

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網民力數小偷6大落手熱點

除了環保袋成為話題外，有網民表示40年前亦非常流行鎅褲「打荷包」，如今「鎅褲黨」再現，有有不少網民坦言近日於西灣河亦曾遭遇類似事件：「早幾星期，屋企搵人上門裝電器，裝機師傅話佢架車被人破壞。」、「我老豆都試過搭小巴俾人鎅 pat pat 偷銀包，鎅到咁上下我老豆feel到即刻鬧佢…」、「我哥上月在北角比人拉開背囊拉鍊，好彩發覺得快」。

不少網民嘆指香港似乎已回到過去時代：「又捉小朋友，又刀片鎅袋，背囊又被開拉鍊偷嘢。」感慨之後不知會否越來越誇張：「唔知會唔會連劏人搶內臟都遲早有埋」，又力數了小偷6大落手熱點，呼籲大家要小心：

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