巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？

▲ 李靜今年已接替陳江華，任港隊總教練。

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黃鎮廷／杜凱琹周一晚上10點，出戰巴黎奧運乒乓混雙項目四強，跟北韓組合李鍾植、金琴英爭入決賽。

巴黎奧運乒乓混雙16強開始，在乒乓枱外圍負責督師的教練，竟然並非最熟悉的面孔，而是教練劉國棟。李靜已升任港隊總教練，究竟去咗邊？有電視台於周日八強戰捕到李靜，他在觀眾席觀賽，期間震臂咆哮督師，神情激動。

▲ 港隊總教練李靜（右一）比賽期間在觀眾席觀賽。（HOY TV截圖）

李靜大派金句

巴黎奧運的乒乓混雙8強電視直播上，捕捉到李靜於看台上提場，似乎嗌到聲沙，不時震臂高呼。

李靜於巴黎奧運期間，僅於乒乓選手抽籤環節上，見過記者做過訪問，但之後鮮見於鏡頭前出現。直至周日晚上乒乓混雙8強完戰後，李靜於傳媒區現身，希望拉走正進行訪問的黃鎮廷／杜凱琹，才被現場記者當場捉住。

被問到黃鎮廷／杜凱琹終於殺入四強，李靜認為兩人「出閘」快，大派金句：

只係中間窒咗一窒，畀其他馬阻一阻，但拉隻馬出來都幾快。

他大讚黃鎮廷／杜凱琹表現理想，起碼有突破，盼兩人「再行前兩步」，

希望明天繼續lucky，多謝大家捧場。

▲ 李靜上屆激動教波，成為一時佳話。

東京奧運李靜狂Ｘ女將

上屆東京奧運，李靜屢爆金句成為焦點。港隊女團當時派出杜凱琹、李皓晴及蘇慧音迎戰巴西組合，成功晉級8強。

賽事戰況激烈，打到中途教練李靜叫暫停，在場外指導港隊女將杜凱琹。他分析戰術時一面肉緊，指「你急又跟唔到」，其後更「爆粗」說，「推過啲，你全部打同一個點……中旋又係下旋又係，企過少少啦！X，你企中間，企中間佢發你長你咪……」

李靜2024年升任總教練

今屆李靜「退隱」觀衆席，皆因他已接替陳江華，升任港隊總教練。他出發前往巴黎前見記者，他形容目前工作似「教練打雜」，做大內總管，什麼事情都要理。

李靜1990年加入中國國家乒乓球隊，1997年退出國家隊，及至1999年轉當香港乒乓球手，聯同另一香港選手高禮澤組成雙打組合，被傳媒合稱為「乒乓孖寶」，二人在2004年雅典奧運會摘下男雙銀牌。

2011年，李靜淡出香港乒乓球壇，並開始逐步轉型為教練，及後於2013年成為香港女子乒乓主教練。

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