慈雲山謀殺｜慈雲山女子遭男友勒死　疑因感情問題爭執或涉第三者

慈雲山發生謀殺案。警方上周六（27日）傍晚6時45分接報，指一名女子倒臥在慈雲山毓華里1號華基大樓一單位內，當場被證實死亡，其頸部有勒痕。警方經初步調查後，懷疑其43歲男友因感情問題勒死死者，故以涉嫌謀殺拘捕該名男子。據了解，被捕人報稱為工程師。

黃大仙警區刑事部總督察鄒振邦今日下午交代案情指，46歲死者是居於華基大樓案發單位的一名姓吳中國籍女子，被捕人是一名43歲姓溫的中國籍男子，他們是情侶關係，已相識10年，亦是同事關係，最近一年發展為情侶。

警方上周六傍晚6時45分接獲死者家人報案，指死者倒臥在案發單位的睡床上，救護員到場檢查後，在晚上6時58分確認死者已經死亡，並她左眼、鎖骨有明顯瘀傷，臉上出現不尋常血點。現場單位經點算後，警方發現除死者手機外，其他的貴重物品全部未有失竊。

經深入調查，警方發現死者男友說法有可疑，故於昨日（28日）以謀殺罪拘捕該名男子。據了解，被捕人在7月23日晚上與死者回到案發單位，相信兩人因感情問題發生爭執，調查指或涉及第三者。糾纏期間被捕人曾以雙手勒住死者頸部數分鐘，死者當時已失去呼吸。

為掩飾事件，被捕人將死者手提電話取走，並假扮死者以其社交媒體帳戶向其上司請假，其後被捕人將死者手提電話丟棄在北角碼頭對出海面。警方亦於今早尋獲死者手機。

由於被捕人與死者同事報稱死者失聯多日，經通知後死者家人於7月27日到案發單位尋找死者，故而揭發事件。

法醫亦於今日進行解剖，初步相信窒息是死亡原因。被捕人將被警方繼續扣留調查。

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