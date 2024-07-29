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巴黎奧運｜運動員做直播評述表現惹熱議　張小倫回應網民：積下啲口福

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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張小倫發文回應網民。

【巴黎奧運/港隊運動員/香港運動員/張小倫】「2024巴黎奧運」正在火熱進行中， 本地多間免費電視台為全港市民提供不同直播節目，各有現役、退役運動員專業陣容為觀眾旁述。

香港男子劍擊運動員「大師兄」張小倫今年4月剛宣布退役，他就有份擔任HOY TV劍擊比賽直播評述，他昨日（7月28日）就於Threads有感而發！

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張小倫回應網民：積下啲口福

張小倫轉跑道，為劍擊比賽作旁述，他發文指：

做香港運動員就係咁，一有成績就係到呱呱嘈，冇成績就係到屌，咁細個地方岀到奧運冠軍級別運動員，你估容易丫！要犧牲幾多代人嘅努力同付出，犧牲幾多位運動付出嘅年輕人，你又識得幾多個？？？

唔該大家評論運動員去唔同電影台做旁述嘅時候，積下啲口福，個個捱更抵夜去講的專業運動知識俾你哋聽，雖然我哋唔係專業，但係我哋係流主運動員嘅血，係一世架，希望分享多啲運動員嘅經歷，有得去參與奧運嘅運動員我哋當然要幫佢哋打氣，冇得去嘅一樣係唔同崗位默默努力，不論輸贏係咪都要尊重吓啲運動員，佢哋用人生最青春嘅時光用努力意志去克服唔同嘅比賽同傷患，希望可以有一日踏上頒獎台，證明自己。

其實冇得去參加奧運嘅運動員都好大勇氣行岀來去做運動旁述，仲要比大家批評，我性格就係咁有個句講個句，唔鐘意我哋嘅好似睇電視一樣撳個掣轉台或者熄機。 🫶

曾與張小倫合作的MIRROR成員呂爵安（Edan）留下「❤️❤️」，網民留言：「大師兄講得好好，每個運動員，無論咩成績、咩崗位，都值得大家尊重」、「希望大家比多小小包容」、「多謝你哋嘅努力，你分享入體院探Vivian果段好正」、「唔洗勞氣」。

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蔡俊彥：請多多包容

香港花劍運動員蔡俊彥就為ViuTV任劍擊比賽直播評述，他在發言時有時未有望向鏡頭，又或者dead air，更曾忘記資料，需由楊翠玲補充。

有網民在Threads發蛄文直指蔡俊彥主持功力有待改進，蔡俊彥親自回覆：「真係唔好意思！第一之做，仍努力學習中，請多多包容，比（畀）多次機會啦bro」。

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