巴黎奧運｜英國跳水王子戀上大20年編劇勇敢出櫃　戴利找代母生子組幸福四口家

▲ 戴利與編劇老公育有兩子，經常晒幸福家庭照。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織】英國跳水王子戴利（Tom Daley）再度披甲出戰今屆巴黎奧運，與搭檔Noah Williams聯手參戰男子雙人10米高台跳水項目。戴利自2021年贏得東京奧運男子雙人10米高台跳水金牌後，本想淡出賽場，但因為兒子決定復出。而他最為人津津樂道是在等待比賽期間，半裸上身織冷衫。其感情家庭生活亦都受到大家關注，戴利出櫃後與編劇老公Dustin Lance Black，組成幸福家庭並育有2子，兩人不時在社交網上載家庭照，非常溫馨。

▲ 戴利老公老公Dustin Lance Black單拖湊仔。（IG圖片）

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巴黎奧運｜戴利老公單拖湊仔

戴利今次是第5度征戰奧運舞台，編劇老公Dustin Lance Black帶同兩子到巴黎支持，戴利吻別家人後進入選手村，而老公則單拖湊兩子，到巴黎鐵塔觀光。

戴利在2012年在自己的YouTube頻道中發布影片，表明自己是同志身份，及後在2021年，他在東京奧運奪下金牌後，透過賽後記者會向全世界喊話：「我以身為同志和世界冠軍為榮！」戴利的老公Dustin Lance Black是美國的著名編劇，曾經以電影《自由大道》獲得奧斯卡「最佳原創劇本獎」，兩人在一個頒獎禮上一見鍾情，於2015年訂婚及於2017年完婚，婚後兩人透過代母誕下兩子，組織幸福四口之家。

戴利與老公年齡相差20年，但年齡差距沒有阻止兩人相愛，戴利曾說過：

有段漫無目的的生活，如果沒有遇到老公，不知道是否還會繼續跳水運動。

▲ 戴利培養在賽場內織冷衫的習慣。（網上圖片）

巴黎奧運｜戴利織冷衫背後有洋蔥

兩人透過代母迎來第一個兒子Robert Robbie Ray Black-Daley，Robert這個名字是為了紀念戴利因腦瘤過世多年的父親。2023年3月，他們更迎來第二個兒子Phoenix Rose Black-Daley，組成幸福四口家。

戴利除了靚仔身形好之外，最為人津津樂道是在比賽場內認真織冷衫，織冷衫除了令他保持冷靜外，背後還有感人原因。東京奧運後，他創立毛衣品牌「Made With Love by Tom Daley 」，致力推廣編織給更多人認識，所得更捐給腫瘤慈善機構The Brain Tumor Charity， 希望幫助跟父親一樣病痛的人，用針織把愛延續下去。

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