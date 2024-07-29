  • 28°C
香港時間 : 2024729日 (一) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜英國跳水王子戀上大20年編劇勇敢出櫃　戴利找代母生子組幸福四口家

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

戴利與編劇老公育有兩子，經常晒幸福家庭照。

【巴黎奧運/奧運會/跳水王子/10米高台跳水/戴利/Tom Daley/織冷衫/編織】英國跳水王子戴利（Tom Daley）再度披甲出戰今屆巴黎奧運，與搭檔Noah Williams聯手參戰男子雙人10米高台跳水項目。戴利自2021年贏得東京奧運男子雙人10米高台跳水金牌後，本想淡出賽場，但因為兒子決定復出。而他最為人津津樂道是在等待比賽期間，半裸上身織冷衫。其感情家庭生活亦都受到大家關注，戴利出櫃後與編劇老公Dustin Lance Black，組成幸福家庭並育有2子，兩人不時在社交網上載家庭照，非常溫馨。

戴利老公老公Dustin Lance Black單拖湊仔。（IG圖片）

最新影片:

湊得輕鬆啲
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材

巴黎奧運｜戴利老公單拖湊仔

戴利今次是第5度征戰奧運舞台，編劇老公Dustin Lance Black帶同兩子到巴黎支持，戴利吻別家人後進入選手村，而老公則單拖湊兩子，到巴黎鐵塔觀光。

戴利在2012年在自己的YouTube頻道中發布影片，表明自己是同志身份，及後在2021年，他在東京奧運奪下金牌後，透過賽後記者會向全世界喊話：「我以身為同志和世界冠軍為榮！」戴利的老公Dustin Lance Black是美國的著名編劇，曾經以電影《自由大道》獲得奧斯卡「最佳原創劇本獎」，兩人在一個頒獎禮上一見鍾情，於2015年訂婚及於2017年完婚，婚後兩人透過代母誕下兩子，組織幸福四口之家。

戴利與老公年齡相差20年，但年齡差距沒有阻止兩人相愛，戴利曾說過：

有段漫無目的的生活，如果沒有遇到老公，不知道是否還會繼續跳水運動。

戴利培養在賽場內織冷衫的習慣。（網上圖片）

巴黎奧運｜戴利織冷衫背後有洋蔥

兩人透過代母迎來第一個兒子Robert Robbie Ray Black-Daley，Robert這個名字是為了紀念戴利因腦瘤過世多年的父親。2023年3月，他們更迎來第二個兒子Phoenix Rose Black-Daley，組成幸福四口家。

戴利除了靚仔身形好之外，最為人津津樂道是在比賽場內認真織冷衫，織冷衫除了令他保持冷靜外，背後還有感人原因。東京奧運後，他創立毛衣品牌「Made With Love by Tom Daley 」，致力推廣編織給更多人認識，所得更捐給腫瘤慈善機構The Brain Tumor Charity， 希望幫助跟父親一樣病痛的人，用針織把愛延續下去。

點擊圖片放大
+8
+7

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾
今日 11:47
巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾
巴黎奧運｜何詩蓓文武雙全DSE考27分　4歲習泳東奧創亞洲紀錄
今日 11:12
巴黎奧運｜何詩蓓文武雙全DSE考27分　4歲習泳東奧創亞洲紀錄
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸
今日 12:29
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸

你可能感興趣

巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾
今日 11:47
巴黎奧運｜晉級乒乓球混雙4強創港隊最佳成績 「乒乓爸爸」黃鎮廷：女兒作最強後盾
巴黎奧運｜何詩蓓文武雙全DSE考27分　4歲習泳東奧創亞洲紀錄
今日 11:12
巴黎奧運｜何詩蓓文武雙全DSE考27分　4歲習泳東奧創亞洲紀錄
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸
今日 12:29
巴黎奧運︱「劍神」張家朗花劍32強爭衛冕　半月板曾受傷退戰全運會自曝1原因愛上劍擊不服輸
奧運會 跳水 運動員 巴黎 夫妻之道 爸媽心聲 比賽

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月29日 時間16:05）
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】
巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】