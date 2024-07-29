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巴黎奧運｜石偉雄6歲學體操三戰奧運跳馬　冒斷腳風險打止痛針參賽：無悔無憾

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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石偉雄6歲學體操三戰奧運跳馬，冒斷腳風險打止痛針參賽。

【巴黎奧運/奧運會/石偉雄/跳馬王子/體操/跳馬】港隊三朝元老、「跳馬王子」石偉雄（石仔）在今屆巴黎奧運跳馬資格賽未能躋身八強，無緣決賽。石仔今早（29日）於社交平台發文，感謝香港市民的支持，對於比賽結果「無悔無憾」。

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石偉雄｜感恩香港市民支持

石仔在社交平台上載多張巴黎奧運的照片，並發長文抒發感受，指今次成績雖然未如理想，但已盡到本分，「做到享受呢個舞台，做到平常心完全冇壓力咁去比賽，我對得住自己，珍惜每一日仲可以練習同比賽既機會」。

石仔在上屆東京奧運跳馬資格賽受傷，當時他下定決心要征戰巴黎奧運，如今他兌現承諾，「我做到啦，我好感恩可以第三次去奧運」，他感謝3年來陪自己「一齊癲」的教練、裁判，治療師、醫生、屋企人、每一位幫過他的人，更不忘多謝香港市民的支持。

好感恩喺我背後默默支持我，陪住我經歷高低起跌既嘅香港市民。

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石偉雄｜冒斷腳風險打止痛針參賽

石仔表示，過去3年備戰之路已不能用「崎嶇」形容。他為爭取巴黎奧運入場券，棄戰杭州亞運，並出戰賽期相撞的世錦賽。由2022年起，石仔的雙腳一直有傷，但未能好好休養，在世錦賽失利後，他立即進行腰部手術，「我同醫生講唔好話比屋企人知，我自己一個人出入醫院就得嫁啦」，其後石仔在一連4站的體操世界盃爭上奧運「尾班車」。

石仔憶述，由1月去荷蘭集訓到4站世界盃期間，曾低調地即日來回荷蘭香港打消炎止痛針。打第一針時，醫生已提醒「會有斷嘅風險」，石仔堅定回答「明白，冇問題」。惟不足兩個月，他再打第二針。當時醫生強調「唔好打咁密，兩個月打兩枝唔得嫁」，但石仔表示：

我唔怕丫，揀得去就冇得怕，都最後一站啦，我唔想係呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三五七十年後後悔自己點解當初唔行多步。

直至奧運前三星期，石仔又回港打第三針，到比賽前幾日，醫生更專程飛往巴黎為他打針，令他沒有顧慮，並安心地比賽，兩位治療師又親赴當地看他比賽。雖然石仔今次在跳馬資格賽未能躋身前八名，但他表示：

呢個比賽結果我覺得最無悔無憾啦，呢個過程我好滿意。

石偉雄｜多謝自己26年未放棄

石仔感謝每一位幫過自己的人，「我呢一世都會記得，多謝你地飛過嚟睇我又好，睇電視支持我又好，比完賽我收到每一位行過路過市民都講聲respect， proud of you，呢樣係我最想見到嘅，多謝你哋支持我，留意香港體操呢個運動，留意香港既運動員，感恩」。

最後他又提到，在26年的體操生涯，從未多謝過自己，

多謝你26年嘅堅持同努力，艱難咗26年都冇放棄，當我有78歲命，你堅持咗1/3你嘅生命日復日年復年咁做，石仔多謝你。

石偉雄2014年出戰仁川亞運，終摘下男子跳馬金牌，成為港隊體操史上第一人。（經濟日報資料圖片）

石偉雄｜李麗珊金句勉勵石仔

為香港奪得首面金牌的「風之后」李麗珊，今年擔任HOY TV奧運節目主持，她在直播期間提到見證江旻憓奪金，而同一天的比賽，石偉雄於跳馬資格賽止步，無緣決賽。

李麗珊提到，無論是江旻憓還是石偉雄，同樣值得敬重，「石仔同江旻憓都係斷咗韌帶，只不過係唔同地方，大家都要克服一啲咁嘅困難，到最後可能結果有唔同，但係最終都係要表達自己喺呢一方面嘅努力，想表現自己，同埋去享受呢個比賽」。李麗珊這番說話引來網民激讚，不少人都感嘆「珊珊是冠軍運動員的典範」、「珊珊夠貼地，仲明白運動員心理」。

石偉雄｜6歲學體操 2014仁川亞運摘金創歷史

現年32歲的石偉雄生於普通家庭，父親是巴士司機，母親是家庭主婦，有兩名姐姐。他6歲時參加興趣班後便愛上體操，9歲加入港隊受訓，14歲選定「跳馬」作主項。2006年他在昆明一場比賽中傷了頸椎，臥床近1個月後因肌肉萎縮，需重新學習走路。

石仔曾就讀油蔴地天主教小學（海泓道），中學升讀天主教新民書院，2009年便已代表學校在全港中學校際體操比賽贏得四面金牌。

因追夢而滿身傷患的他，曾想過放棄，但咬緊牙關再出發，在2012年踏上倫敦奧運戰場，可惜未能晉級，之後2014年出戰仁川亞運，終摘下男子跳馬金牌，成為港隊體操史上第一人。

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