巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持

▲ 何振然希望更多香港運動員被認識。

女子重劍「世界一姐」江旻憓（Vivian），在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝，擊敗法國選手瑪露比（Auriane Mallo-Breton）奪得金牌，亦為香港奪得巴黎奧運第一金，受到全城關祝賀！

江旻憓奪金丨何振然被讚問題到位夠專業 ViuTV不滿HOY TV「遞耳機」爭採訪手法

表現專業

今次TVB奧運特派專員何振然表現最為出眾，搶先做江旻憓奪金後的第一個訪問，而且是單訪不是圍訪，而且其採訪技巧大獲好評。

其實今次已是何振然第四度採訪奧運盛事，上屆東京奧運期間何振然更有份採訪奪金的「劍神」張家朗，又多次與方力申一起直播作分享，採訪奧運經驗甚多，連今次同行的黃翠如都叫他前輩。

在採訪江旻憓時，何振然事前做足功課，在有限訪問時間內，問到江旻憓幾條重點問題，包括由落後到追平、膝頭兩次傷患及對港人的說話等，更顧及對方剛比賽完的心情，沒有狂問問題逼江旻憓快速說出答案，難怪被網民大讚表現夠專業。

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機警應對指令

不過之後江旻憓接受本地電視台包括TVB、HOY TV、有線新聞、ViuTV、NOW TV和香港電台圍訪，卻出現小插曲，因為在HOY TV在採訪時遞上耳機讓江旻憓與在香港HOYTV錄影廠的李麗珊及張小倫進行網上對話，突然要戴耳機令江旻憓一時間有點尷尬，更令其他記者呆等，場面尷尬。

其實何振然在訪問期間亦遇到類似情況，當時TVB直播室的主持，打算要求何振然讓江旻憓與直播室內的劍擊手對話，但何振然為了不想阻到其他同行以及阻礙正等待領獎的江旻憓，因此看準時間就結束訪問，何振然亦向直播室內的主持指時間有限，機警應對不及時的指令，非常醒目。

其後何振然在現場等待江旻憓換好衣服，冷靜下來，有時間才提出連線要求，安排比HOYTV的主持更佳。

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感激大家鼓勵 望更多運動員獲認識

何振然亦在網上發文多謝大家支持：



「恭喜亦多謝你 @vmwkong 🥹🙌🏻

琴日未有機會合照我當呢張就係

你好好休息，嚟緊繼續加油💪🏻 另外都收到晒大家嘅祝福同支持❤️

因為今日都繼續好忙

有啲訊息未能一一回覆🙏🏻

總之繼續睇直播支持香港運動員

同埋支持體育傳媒」



他續說：



「我哋只希望香港運動員可以透過我哋工作

令廣大市民認識同得到尊重

就係咁簡單

港隊加油🇭🇰🔥

Many more medals to come!

#Paris2024 #Olympics #支持香港運動員」



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