巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持

女子重劍「世界一姐」江旻憓(Vivian),在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝,擊敗法國選手瑪露比(Auriane Mallo-Breton)奪得金牌,亦為香港奪得巴黎奧運第一金,受到全城關祝賀!

江旻憓奪金丨何振然被讚問題到位夠專業 ViuTV不滿HOY TV「遞耳機」爭採訪手法

表現專業

今次TVB奧運特派專員何振然表現最為出眾,搶先做江旻憓奪金後的第一個訪問,而且是單訪不是圍訪,而且其採訪技巧大獲好評。

其實今次已是何振然第四度採訪奧運盛事,上屆東京奧運期間何振然更有份採訪奪金的「劍神」張家朗,又多次與方力申一起直播作分享,採訪奧運經驗甚多,連今次同行的黃翠如都叫他前輩。

在採訪江旻憓時,何振然事前做足功課,在有限訪問時間內,問到江旻憓幾條重點問題,包括由落後到追平、膝頭兩次傷患及對港人的說話等,更顧及對方剛比賽完的心情,沒有狂問問題逼江旻憓快速說出答案,難怪被網民大讚表現夠專業。

機警應對指令

不過之後江旻憓接受本地電視台包括TVB、HOY TV、有線新聞、ViuTV、NOW TV和香港電台圍訪,卻出現小插曲,因為在HOY TV在採訪時遞上耳機讓江旻憓與在香港HOYTV錄影廠的李麗珊及張小倫進行網上對話,突然要戴耳機令江旻憓一時間有點尷尬,更令其他記者呆等,場面尷尬。

其實何振然在訪問期間亦遇到類似情況,當時TVB直播室的主持,打算要求何振然讓江旻憓與直播室內的劍擊手對話,但何振然為了不想阻到其他同行以及阻礙正等待領獎的江旻憓,因此看準時間就結束訪問,何振然亦向直播室內的主持指時間有限,機警應對不及時的指令,非常醒目。

其後何振然在現場等待江旻憓換好衣服,冷靜下來,有時間才提出連線要求,安排比HOYTV的主持更佳。

感激大家鼓勵 望更多運動員獲認識

何振然亦在網上發文多謝大家支持:



他續說:



「我哋只希望香港運動員可以透過我哋工作

令廣大市民認識同得到尊重

就係咁簡單

港隊加油🇭🇰🔥

Many more medals to come!

#Paris2024 #Olympics #支持香港運動員」