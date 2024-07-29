癌症福音丨研究發現人類口腔一種常見細菌 可消滅癌細胞成功率高達99%

【英國/口腔細菌/消滅癌細胞/降低死亡率/頭頸癌】癌症治療再有突破！英國有研究發現，一種口腔內常見細菌，竟具有殺死癌細胞功能，對口腔癌、咽喉癌效果尤其明顯，成功率高達99%。

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根據每日郵報報道，由倫敦國王學院及蓋伊和聖湯瑪斯國民保健信託基金會合作的研究中，透過155名頭頸癌患者的數據分析，研究人員發現癌症腫瘤中含有梭桿菌(Fusobacterium bacteria)，一種常見於口腔內的細菌，其患者比不含該菌的患者死亡風險降低了65%。除此之外，研究人員又發現梭桿菌可以令頭頸癌的活癌細胞，減少了70%至99%。

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研究人員表示過去20年頭頸癌的治療進展甚少，因此希望這項發現能在未來帶來新的治療方法。其中一位研究領軍人員Miguel Ferreira亦指結果是出乎意外，在實驗之前，研究團隊預計梭桿菌會促進這些癌症生長或使它們對放射治療更具抵抗力。但他們實際上發現「幾天後它就完全消滅了癌症」。

同場加映：12種防癌食物

台灣營養師程涵宇曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患上不同癌症的風險。其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，可降低患上胃癌風險達28%。

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