  • 28°C
香港時間 : 2024729日 (一) 15:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

死侍與狼人丨全球票房橫掃4.38億　成史上限制級別電影開畫周末冠軍

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《死侍與狼人》

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和曉治積曼（Hugh Jackman）主演電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），上周三（7月24日）一開畫即創香港史上III級電影開畫票房冠軍及2024年西片開畫票房冠軍。

截至周日，《死侍與狼人》再刷多項新紀錄，包括：全球限制級電影開畫冠軍、2024年全球開畫週末票房冠軍，累計票房已達4.38億， Marvel電影至今全球票房衝破300億美元，成史上最高票房品牌，其中34套MCU系列電影更全獲美國開畫票房冠軍。

點擊圖片放大
+3
+2

重現經典meme圖

同時《死侍與狼人》的香港票房亦氣勢如虹，成2024年開畫票房冠軍，截至周日累計香港及澳門票房已逾2300萬元。

另外，《死侍》系列更穏佔香港史上III級電影票房頭三甲位置。兩位主角賴恩及曉治為慶祝票房佳績，昨晚在社交平台重現經典meme圖，迅即在網絡瘋傳，延續電影熱潮。

最新影片影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
《玩轉腦朋友2》成全球史上最賣座動畫　《死侍與狼人》成香港歷來III級片開畫票房冠軍
13:54 2024/07/25
《玩轉腦朋友2》成全球史上最賣座動畫　《死侍與狼人》成香港歷來III級片開畫票房冠軍
死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con　MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名
19:19 2024/07/26
死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con　MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名

你可能感興趣

玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
《玩轉腦朋友2》成全球史上最賣座動畫　《死侍與狼人》成香港歷來III級片開畫票房冠軍
13:54 2024/07/25
《玩轉腦朋友2》成全球史上最賣座動畫　《死侍與狼人》成香港歷來III級片開畫票房冠軍
死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con　MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名
19:19 2024/07/26
死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con　MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名
荷里活 電影 超級英雄片 Marvel

最高瀏覽

江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
江旻憓奪金丨微笑劍后公開擇偶3大條件　江旻憓曾與劍神張家朗傳緋聞
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月29日 時間12:05）
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運｜巴黎奧運觀眾席上織冷衫　英國跳水王子愛上編織的感人背後
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」