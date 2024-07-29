死侍與狼人丨全球票房橫掃4.38億　成史上限制級別電影開畫周末冠軍

▲ 《死侍與狼人》

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和曉治積曼（Hugh Jackman）主演電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），上周三（7月24日）一開畫即創香港史上III級電影開畫票房冠軍及2024年西片開畫票房冠軍。

截至周日，《死侍與狼人》再刷多項新紀錄，包括：全球限制級電影開畫冠軍、2024年全球開畫週末票房冠軍，累計票房已達4.38億， Marvel電影至今全球票房衝破300億美元，成史上最高票房品牌，其中34套MCU系列電影更全獲美國開畫票房冠軍。

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重現經典meme圖

同時《死侍與狼人》的香港票房亦氣勢如虹，成2024年開畫票房冠軍，截至周日累計香港及澳門票房已逾2300萬元。

另外，《死侍》系列更穏佔香港史上III級電影票房頭三甲位置。兩位主角賴恩及曉治為慶祝票房佳績，昨晚在社交平台重現經典meme圖，迅即在網絡瘋傳，延續電影熱潮。

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