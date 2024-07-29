靚媽精明眼｜萬寧一連兩周六免費派防曬禮包 遊走新界7地方共送4千份
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【萬寧/夏日防護禮品包/防曬】夏天到來，要避免曬傷，就要為夏日做足準備！萬寧在8月3日及10日，一連兩個星期六，派出「萬寧光感盛夏單車隊」，在全港多個地方免費派4千份逾港幣$200一份的限定夏日防護禮品包，當中包括AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、肌研極潤保濕護膚品等！大家千萬唔好錯過！
萬寧免費派4千份夏日防護禮品包
萬寧在8月3日及10日，一連兩個星期六將派出「萬寧光感盛夏單車隊」，巡遊多個夏日熱門遊玩景，向大家大派合共四千份、每份價值超過港幣$200的夏日防護禮品包！當中包括AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、Avene修護乳液、肌研極潤保濕護膚品、日本叮叮驅蚊防蟲貼、Cetaphil潔膚露、Dove淋浴乳等，由護膚、保健到個人護理全方位照顧大家夏日所需。
最新影片推介：
兩個週六 遊走新界7地派禮品包
「萬寧光感盛夏單車隊」會在兩個週六，先後前往屯門公園、蝴蝶灣公園、荃灣海濱公園、富康花園等地方，派發4千份的禮品。
|日期
|巡遊時間及路線
|禮物派發地點
|派發時間
|2024年8月3日（星期六）
|起點：屯門公園
終點：蝴蝶灣公園
（上午11時正至下午1時正）
|第一站：
新屯門中心（近停車場入口）
|上午11時半至下午12時正
|第二站：
蝴蝶灣公園入口
（近美樂輕鐵站）
|下午12時半至下午1時正
|起點：荃灣海濱公園
終點：荃灣渡輪碼頭
（下午 3時正至下午4時正）
|第三站：
荃灣渡輪碼頭
（近港鐵荃灣西站D出口）
|下午3時半至下午4時正
|2024年8月10日（星期六）
|起點：將軍澳海濱公園
終點：坑口站
（上午11時正至下午1時正）
|第一站：
富康花園
（唐德街2號）
|上午11時半至下午12時正
|第二站：
近坑口站A2出口
（南豐廣場對出）
|下午12時半至下午1時正
|起點：馬鞍山海濱長廊
終點：沙田廣場
（下午3時正至下午5時正）
|第三站：
雅濤居
（純陽小學棒球場對出）
|下午3時半至下午4時正
|第四站：
近沙田廣場往沙田中心天橋
（沙田正街20號）
|下午4時半至下午5時正
完成遊戲即可獲取禮品包
大家只要讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，動動腦筋完成「光感盛夏」主題遊戲，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得以上夏日防護禮品包一份，禮品內容隨機派發，數量有限，送完即止！
「萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！」活動詳情
日期：2024年8月3日及8月10日
時間：
8月3日：上午11時至下午4時
8月10日：上午11時至下午5時正
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