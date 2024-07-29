靚媽精明眼｜萬寧一連兩周六免費派防曬禮包　遊走新界7地方共送4千份

▲ 萬寧一連兩周六免費派防曬禮包，游走新界7地方共送4千份。（相關機構提供）

【萬寧/夏日防護禮品包/防曬】夏天到來，要避免曬傷，就要為夏日做足準備！萬寧在8月3日及10日，一連兩個星期六，派出「萬寧光感盛夏單車隊」，在全港多個地方免費派4千份逾港幣$200一份的限定夏日防護禮品包，當中包括AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、肌研極潤保濕護膚品等！大家千萬唔好錯過！

萬寧免費派4千份夏日防護禮品包

萬寧在8月3日及10日，一連兩個星期六將派出「萬寧光感盛夏單車隊」，巡遊多個夏日熱門遊玩景，向大家大派合共四千份、每份價值超過港幣$200的夏日防護禮品包！當中包括AHC Safe On 美肌防曬乳、ANESSA極防水美肌UV乳液、Avene修護乳液、肌研極潤保濕護膚品、日本叮叮驅蚊防蟲貼、Cetaphil潔膚露、Dove淋浴乳等，由護膚、保健到個人護理全方位照顧大家夏日所需。

▲ 萬寧將於指定日子遊走新界7個地方，派發4千份逾$200一份的夏日防護禮品包。（相關機構提供）

最新影片推介：

兩個週六 遊走新界7地派禮品包

「萬寧光感盛夏單車隊」會在兩個週六，先後前往屯門公園、蝴蝶灣公園、荃灣海濱公園、富康花園等地方，派發4千份的禮品。

日期 巡遊時間及路線 禮物派發地點 派發時間 2024年8月3日（星期六） 起點：屯門公園

終點：蝴蝶灣公園

（上午11時正至下午1時正） 第一站：

新屯門中心（近停車場入口） 上午11時半至下午12時正 第二站：

蝴蝶灣公園入口

（近美樂輕鐵站） 下午12時半至下午1時正 起點：荃灣海濱公園

終點：荃灣渡輪碼頭

（下午 3時正至下午4時正） 第三站：

荃灣渡輪碼頭

（近港鐵荃灣西站D出口） 下午3時半至下午4時正 2024年8月10日（星期六） 起點：將軍澳海濱公園

終點：坑口站

（上午11時正至下午1時正） 第一站：

富康花園

（唐德街2號） 上午11時半至下午12時正 第二站：

近坑口站A2出口

（南豐廣場對出） 下午12時半至下午1時正 起點：馬鞍山海濱長廊

終點：沙田廣場

（下午3時正至下午5時正） 第三站：

雅濤居

（純陽小學棒球場對出） 下午3時半至下午4時正 第四站：

近沙田廣場往沙田中心天橋

（沙田正街20號） 下午4時半至下午5時正

完成遊戲即可獲取禮品包

大家只要讚好及追蹤萬寧Facebook及Instagram官方社交專頁，動動腦筋完成「光感盛夏」主題遊戲，利用「陽光」道具探索各種萬寧夏日防護產品，成功答對問題，即可獲得以上夏日防護禮品包一份，禮品內容隨機派發，數量有限，送完即止！

「萬寧光感盛夏單車隊Get Set GLOW！」活動詳情

日期：2024年8月3日及8月10日

時間：

8月3日：上午11時至下午4時

8月10日：上午11時至下午5時正

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