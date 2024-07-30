腦膜炎︱暑假旅行遊學注意！提防腦膜炎雙球菌　出發前 接種疫苗減重症及併發症風險

正值暑假及學生遊學的季節，內地一所中學早前有兩名學生因感染腦膜炎雙球菌而死亡，令本港家長關注子女北上交流時，或會感染惡菌而致病。有醫生指出，感染腦膜炎雙球菌後可導致嚴重後遺症，甚至損害小朋友的腦部發育，建議家長可安排子女接種疫苗，針對特定血清型以加強防護。

據內地傳媒報道，青海省西寧市一所中學先後有兩名學生在今年六月感染腦膜炎雙球菌，經搶救無效後去世，由發病至死亡僅需數小時，該校亦即時消毒，加強感染控制措施，避免大規模爆發。事實上，內地近年相個急染個案上升，短短幾年，數字增加3倍。此外，熱門外遊及升學地點之歐美國家亦不時出現腦膜炎雙球菌感染個案，以英國為例，2021至2022年間就錄得205宗病例；加拿大則每年大約錄得200宗病例，情況不容忽視。

延醫或損害腦部發育

兒科專科陳欣永醫生指出，腦膜炎雙球菌非常普遍，10%人口鼻腔存有腦膜炎雙球菌，幾乎「一餐飯一個乞嗤足以感染」。細菌的傳播途經如流感傷風，透過咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫，或直接接觸患者的呼吸道分泌物而傳播，一旦受到感染，患者會出現高燒、劇烈頭痛及嗜睡等病徵，更有機會在康復後出現後遺症，例如神經系統、聽覺及視力受損；假如影響到腦部，或致腦部受損，發育倒退及學習障礙等問題。

針對該兩宗感染個案，在短短數天內病情急劇轉差並且死亡，陳醫生解釋，腦膜炎雙球菌的惡化速度可以小時計算，最快可以24小時內致命，死亡率高達10%，比起新冠肺炎更高。假如家長留意到子女有上述提及的病徵，應盡早求醫以尋求治療。一般而言，治療會用到靜脈注射抗生素，務求徹底殺死細菌，與患者有緊密接觸的人士亦要接受醫學監察，以發現早期病徵。

保護型號 全面最重要

陳醫生認為，最有效預防腦膜炎雙球菌感染的方法是盡早接種針對性疫苗。腦膜炎雙球菌本身分有不同血清型，以香港為例，血清B型是近年最大的感染群組。根據衛生防護中心數字，香港2018年至2023年10月20日期間，錄得31宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中血清B型佔16宗，反映B型已為本港主流血清型。而內地一些地區及英國的B型個案更分別達到6成及9成。

而市面上提供腦膜炎雙球菌疫苗，就有專門針對血清B型，保護率可達9成以上，完成接種後亦無需再補加強針。此外，本港亦有針對ACYW型的四價疫苗可供接種，家長可因應本地情況或目的地所流行的血清型，選擇相應疫苗，保障子女健康。

至於應在何時接種疫苗，衛生署指引就建議，假如小朋友需要旅行或參與遊學團，最好於抵達目的地前不少於十天接種腦膜炎雙球菌疫苗。陳醫生解釋，接種疫苗後需要過一段時間才會產生抗體，疫苗雖然未必可以預防感染，但就能減低感染後出現重症及併發症風險。他補充，家長亦要教導子女時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼睛之前及之後，並要避免隨意接觸公共物件。

▲ 兒科專科陳欣永醫生