特首外訪｜李家超晤老撾總理、副總理　見證雙方簽署12份合作備忘錄

▲ 李家超（左）與老撾總理宋賽．西潘敦（右）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超繼續東盟三國訪問行程，今日分別晤老撾總理宋賽西潘敦、副總理兼外長沙倫賽·貢瑪西，雙方簽署並交換12份合作備忘錄，涵蓋商貿、海關、學界等方面的發展。

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李家超今早赴總理府拜會宋賽西潘敦，雙方先握手合照，財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺等亦有同行參與。宋賽西潘敦歡迎李家超代表香港首次訪問老撾，形容是經濟、文化、貿易的里程碑。

李家超今早亦赴老撾外交部，與沙倫賽·貢瑪西會面。李家超形容今次是一次歷史性訪問，今次是首次以特首身分到訪老撾，屬歷史性訪問，具有重要意義。沙倫賽貢瑪西指，今天是很好的機會，讓老撾政府、商界跟香港商討探索新的道路，進一步拓展老撾與香港的經貿合作。

會後，李家超與沙倫賽·貢瑪西見證雙方簽署並交換12份合作備忘錄，當中包括保安局和海關、投資推廣署、貿發局、理工大學、工業總會、中華電力、建銀國際和金豐香港代表，分別與當地海關、工業和商務部、學校和企業代表等舉行簽署儀式。

李家超：老撾支持香港申請加入RCEP

李家超在社交媒體表示，今年老撾是東盟的輪值主席國 ，他向宋賽西潘敦和沙倫賽·貢瑪西表示，香港積極尋求加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），期望進一步為區內的經濟發展做出貢獻。他感謝老撾支持香港申請加入RCEP。

李家超指，特區政府致力加強與老撾的合作關係，領域涵蓋經貿合作、投資促進、海關合作、教育交流、物流合作、金融服務和航空服務發展，兩地都重視發展綠色經濟和數位經濟，合作空間龐大，而雙向貿易和投資具增長潛力。他認為，香港地理位置優越，有著完善的金融基礎設施、深厚的貿易和投資專業知識以及世界一流的專業服務，在「一帶一路」倡議中發揮著重要作用，鼓勵老撾企業利用香港的金融、物流和專業服務，拓展海外業務，開拓廣大的中國内地市場。

李家超亦在當地一間酒店，與老撾國家工商會成員共晉早餐及會面，盈科拓展集團主席李澤楷、貿發局主席林建岳等商界代表都有出席。他認為，今早與商界人士有一個好開始，有機會與對方會面交流意見。

李家超一行下午將參觀中老鐵路萬象總站，訪問當地學校及參觀一個綜合開發區，明天會轉往柬埔寨金邊，繼續訪問行程。

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