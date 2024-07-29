巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】

▲ 江旻憓（Vivian）遺傳媽媽強大高顏值基因！

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/港隊運動員/香港運動員】女子重劍「世界一姐」江旻憓（Vivian），在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝，擊敗法國選手瑪露比（Auriane Mallo-Breton）奪得金牌，亦為香港奪得巴黎奧運第一金，其永不放棄的精神令人佩服！

現年30歲的江旻憓（Vivian）向來有「微笑劍后」之稱，笑容甜美充滿仙氣，原來Vivian盡得媽媽遺傳，兩母女同樣為美人！

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巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽高顏值基因

江旻憓身高178cm、手長腳長，在劍擊比賽上揮灑自如，在比賽期間未有化妝盡現清秀氣質，令人羨慕！

原來江媽媽Ellen同樣屬高顏值，在Vivian於社交網分享自己的童年照所見，江媽媽年青時笑得燦爛、留有中長髮，與現時的Vivian甚相似，同樣走簡約路線。

Vivian在20年母親節分享母女舊合照時，網民留言道：「母女長得好像」、「江媽媽和您一樣美麗」、「Mama is so beautiful」、「好似你兩姊妹咁」、「媽媽比女兒更美～勁呀～」。

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巴黎奧運｜媽媽支持江旻憓任何決定

Vivian於11歲開始接觸劍擊，在當時港隊教練陳Sir的啟蒙下，一玩就愛上劍擊，「劍擊每次有不同對手好好玩，又不粗魯。」陳Sir發現她極具潛質，安排她入體院重點培訓，成就出今日的她。江媽媽得知女兒最愛劍擊不愛溜冰後，非常支持她任何決定，更經常煮一手好餸去慰勞愛女。

江旻憓在訪問中提及，父母在她上大學以前，告訴她只可把擊劍視為課餘活動，學業才是她需要認真對待的東西。不過她非常感謝父母在她考上大學後，完全不插足她的人生規劃，並且全心全意支持她走上全職擊劍運動員的路。

江旻憓多次接受訪問，江媽媽Ellen都陪伴Vivian到場，充當女兒的御用化妝師，並充當女兒的攝影師。

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