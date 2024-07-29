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香港電車120周年｜聯乘麥兜推連串慶祝活動　限定店+遊覽團+攝影比賽

休閒消費

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香港電車120周年聯乘麥兜推連串慶祝活動。

7月30日就係香港電車生日啦！自1904年的今日起，悅耳的叮叮聲便每日流轉於港島，東起筲箕灣西至堅尼地城，由維多利亞時期駛入瞬息萬變的網路時代。作爲全世界仍在服務中的最大、擁有165輛雙層電車的車隊，每日載客量高達約15萬人次。香港市民熟知的5條路綫行走筲箕灣、北角、銅鑼灣、跑馬地、屈地街和堅尼地城之間，但原來還有6號綫——山頂纜車。

為慶祝香港電車邁進120周年的重要里程碑，「叮叮」找來同樣土生土長的本地動畫角色「麥兜」，以「處處有你 叮叮與你」為題，邀請大家參加一連串慶祝活動。

1：1的巨型叮叮貓，站在中環街市1F的皇后大道中入口，歡迎大家來打卡（王茵芸攝）

120周年限定店

中環街市這座80年歷史的三級歷史建築物將變身派對現場，訪客更隨時有機會贏取限量禮品。喜歡打卡的可以首先到一樓的皇后大道中入口，探訪立體的1：1電車旅游大使「叮叮貓」。然後到「中環街市電車站」索取任務卡，展開尋找『校長』的故事尋寶遊戲，集齊所有6個印章，即可於限定店換取「隱藏版麥兜精品」乙件（名額1,000位，換完即止）。

藤編椅面是120號電車最具辨識性的特徵之一，也非常適合潮濕悶熱的香港。圖中的「麥兜與你」1:120合金120號電車模型聽説相當搶手。（王茵芸攝）

另外，香港電車誠邀市民來到電車明信片站，把對叮叮的回憶、願景及祝福寫在或畫在明信片上，然後投入旁邊的「幸福車站」内，當然，亦可選擇把明信片帶回家作為紀念品。現場所見，前來領取明信片的人絡繹不絕，相信電車公司很快就要加印更多以供訪客索取。

中環街市中庭（Oasis）設有巨型層層疊及電車路迷宮遊戲，層層疊印有有趣的叮叮冷知識。電車發展史專區展覽則吸引了不少人，駐足回顧電車和本城的歷史足跡。不能錯過的還有「香港電車 x Snapio自拍亭」，配有期間限定的麥兜家庭相框。
香港電車「120周年限定店」内有999.9黃金紀念金幣和紀念版郵票及香港電車x麥兜精品，場内還陳列本地品牌如龍島、CASETiFY、紅A、駱駝牌、BeCandle等品牌推出的限量周邊產品，亦與國際品牌Moleskine、Nikon及Uniqlo攜手推出體驗及產品。

120周年限定店設在中環街市中庭，販售如八達通、郵票、文具等限量精品。（香港電車提供）

其他體驗活動包括即將於8月2-4號（五、六、日）中午12點至晚上8點，在中環街市1/F活動場地舉辦的「處處有你 叮叮與你」香港製造市集，和香港電車將與香港遺美合辦、由Nikon贊助的《島中一脈  流光過隙》攝影比賽。

120號電車

香港第1輛戰後電車為120號，於1949年10月投入服務至1991年。現時每日不定時、無固定路綫行走的120號電車則是部分車件為舊物的仿古版。懷舊的車身加上懷舊廣告，每行駛在街頭必引起注目。香港電車慶祝120周年，當然少不得由目前最經典的它來擔任主角，車身更換上新衣，麥兜、麥太、校長、Miss Chan 齊齊現身，歡樂十足。

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120號電車今年推出120主題專綫的體驗，包括叮叮歷史遊、叮叮想當年、叮住黎傾、叮叮影廊、叮叮噹噹、叮叮「港」食 、叮叮「港」玩及豆叮遊覽團，讓訪客可以記錄不一樣的旅程。遊覽團人數有限非常搶手，日期和報名請留意官方 IG 的限時動態。

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其實除了最古老的120號電車，上世紀80年代開始投入服務的柚木車身電車也開始陸續退役，若喜歡柚木車廂的溫潤感覺，要珍惜每一次的相遇了。喜歡嘗新的話則可留意88號冷氣電車，在火熱的夏天遇到它也是一件樂事。

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