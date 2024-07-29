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巴黎奧運｜商場食肆直播奧運賽事帶動人流　黃家和：餐飲業生意增20%

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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不少市民到商場觀看巴黎奧運賽事直播，為港隊打氣。（資料圖片）

巴黎奧運踏入第3日賽事，繼續有市民到商場觀看賽事直播，為港隊打氣。新地代理有限公司租務部助理總經理（推廣）馮穎欣今日（29日）在電台節目指，市民十分投入今屆奧運，商場周末人流上升至少1成。港餐飲聯業協會會長黃家和則指，在整個奧運期間，餐飲業生意有望增15%至20%。

巴黎奧運日前開幕，「微笑劍后」江旻憓即為港隊奪得今屆第一金，全城熱血沸騰。馮穎欣稱，感到市民在今屆奧運更投入，周六（27日）有不少市民一起在商場觀賽，特別在觀塘APM中庭，一同為香港隊打氣吶喊，本周末的人流較上周末最少增1成。

商場視乎香港隊出賽時間表，最遲會直播至凌晨5點，商戶會否同步延長營業時間？馮穎欣說，市民在深晚主要前往商場觀看比賽，故只有商場延長營業時間，但強調部分賽事在下午和晚上進行，亦相信若港隊「不斷有好消息」，商場和商戶會「彈性處理」推出優惠。她舉例指，港隊奪得今屆首面金牌後，商戶都迅速反應，自發推出買一送一、八折、送和牛等優惠祝賀，氣氛熱鬧。

香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目稱，昨日（28日）曾到不同地區視察，並在其一個商場觀看奧運直播，形容原本北上消費的市民，都會因為賽事「留喺香港」，商場多了人聚集，特別是下午4至6時，有安裝電視的食肆亦多了人光顧，「周末生意和人流明顯多咗。」

他料單計昨日，餐飲業界生意額上升2成；相信在整個奧運期間，生意有望增15%至20%。不過，若餐廳未有安裝電視，就或會「輸蝕啲。」

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