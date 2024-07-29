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巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何振然女友好靚女！

【巴黎奧運/何振然/何晞藯/江旻憓/港隊運動員/香港運動員】TVB奧運特派專員何振然因採訪江旻憓奪金後的感受，引起網民關注，大讚其表現專業！

巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持

女友被「起底」

隨即不少網民立即「起底」何振然的社交網，發現其有位靚女女朋友，何振然在去年11月甫出與女友甜蜜合照。

他發文表示：「話說，以往沒有女友的日子都沒甚大不了，最多咪打機過日辰。但而家有女友但不在旁的日子 (因為佢擅自同朋友去咗旅行😮‍💨) 更為痛苦，只可以含淚睇住啲合照。」最後何振然再表示很幸運人生遇到對方，大放閃光彈。

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模特兒兼網紅

原來其女友名為何晞藯（Fiona）是一位模特兒以及網紅，並在香港理工大學修讀設計系（平面設計），在大學時期她已加入模特兒界，亦多次做過不同產品的代言人。

從相中可見，Fiona樣子甜美，身形弗爆，又熱愛運動，曾經參加過渣打馬拉松10公里賽事，難怪與同樣熱愛運動的何振然相當投契。

而且，見Fiona亦很大方分享性感水着照，大晒驕人上圍，吸睛十足，果然男才女貌！

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最新影片推介：麥秋成專訪

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