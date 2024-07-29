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從此在家打機煲劇WFH更流暢？ 固網寬頻F5G-A新標準懶人包

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撰文： 丹尼C

發布時間： 18 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

周末或假期大家最不想遇到的三大場面：

1. 打機快要過關時畫面窒住！

2. 睇波或煲劇時最緊張時死機！

3. 在家工作時文件保持在圓圈Loading狀態！

火都嚟？稍安毋躁！因為固網寬頻現已推出了新標準F5G-A，只要認住這個基準，家中電腦及gadgets定會使用順暢，確保一家相處融洽！

Q1：流動通訊網絡有3G, 4G,5G, 固網寬頻呢？

答：流動通訊網絡由最初的2G發展至現時的5G，當中所謂的「G」，即是Generation，代表了第幾代流動通訊網絡，現時最新的標準是5.5G（又稱5G-Advanced）。

但就固網寬頻而言，香港從來沒有一個統一標準，不同互聯網服務供應商所提供的體驗會有所參差。隨著固網寬頻技術的突破，固網寬頻亦開始確立新基準，F5G-A從此應運而生。

Q2：甚麼是F5G-A？

F5G-A是由制定全球資訊科技與通訊技術（ICT）標準的歐洲電信標準協會（ETSI / EuropeanTelecommunications Standards Institute）所確立，「F5G-A」全寫是Fifth Generation Fixed Network-Advanced，即第五代固網寬頻進階版，其地位等同於流動通訊網絡的5.5G，是固網寬頻技術的最新發展，而這標準亦開始應用於香港，而F5G-A就是現時最先進固網寬頻網絡的代名詞。

Q3：我怎麼知道F5G-A標準是真的厲害？

固網寬頻要得到F5G-A的標準認證，並不是單憑口講，必須符合6大要求，尤其是在網絡支援50G PON無源光纖網絡技術（即支援最高50G光纖寬頻）及全光纖連接（FFC）、保證可靠體驗（GRE） 和Wi-Fi 7的增強型固定寬帶（eFBB）這幾方面。

此外，F5G-A還引入了綠色敏捷全光網絡（GAO）、實時韌性聯接（RRL）和光感知與可視化（OSV），這些技術讓網絡能更有效地服務各行各業，尤其係智慧城市這方面。

Q4. 家中採用F5G-A固網寬頻後，可應用在哪些方面？

F5G-A固網寬頻能夠支援極高數據傳送速率，達到每秒數十Gbps，，支援超高清視頻流、遠程醫療、虛擬現實（VR）遊戲等等。

而憑著更高速的網絡速度，家庭用戶可享有更佳的互聯網體驗，進行遠程工作、雲端服務和電腦學習等應用。此外，全光纖連接（FFC）能力讓光纖可接駁更多不同設備，無論是爸爸想睇波、媽媽想煲劇、阿仔要看YouTube、阿女要上網學化粧，都可以全部同時進行。

F5G-A還特別強調網絡的可靠性和安全性，保證可靠體驗（GRE）確保了網絡服務的持續性和防護能力，在不同應用場景也能維持穩定運作。

Q5. 香港也有F5G-A固網寬頻供應嗎？

現時香港已有一家互聯網服務供應商完全達到ETSI所制定的F5G-A標準之6大要求。這家互聯網服務供應商能提供最新的50G PON無源光纖網絡技術，支援高達50G光纖寬頻，亦支援FTTx（Fiber To The x，即光纖到某地，如光纖入屋及光纖入房等），配合Wi-Fi 7提供最頂級的互聯網上網體驗。

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