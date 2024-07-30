超市大搜查｜減肥食沙律要走醬？ 營養師推薦18款低脂沙律醬【附3款簡易夏日菜式食譜】
保健美顏
撰文： 何沛怡
發布時間： 1 小時前
【沙律醬／減肥／減脂／低脂／低卡路里】炎熱天氣最適合食沙律，既清爽又減脂。不過，為免攝取過多熱量，不少人在減肥期間食沙律都會「走醬」，營養學家盧雪怡（Sharon Lo）近日於Instagram分享18款減重期都可以食用的低脂沙律醬，供想減磅的人士選擇。
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18款低脂沙律醬
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尚營坊營養師團隊於Facebook專頁曾推薦了23款相對較低脂的醬汁，包括蛋黃醬、千島醬、芝麻醬、沙律醬及拌麵醬。點擊下圖看每款的營養資料：
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3款簡易夏日菜式
Sharon所推薦的這18款低脂沙律醬，當中包含了蛋黃醬、千島醬、芝麻醬、沙律汁、乳酪醬、沙律醋。她亦指出，不同的沙律醬可以搭配出各式各樣的夏日菜式，並分享3款簡易搭配，減肥人士都可以食用。
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以上內容獲授權轉載，原文刊登於Instagram「nutrition.sharon」。
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