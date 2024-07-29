巴黎奧運｜何詩蓓讀名校DSE考27分赴美讀心理學　女飛魚兼顧游泳學業靠彈琴減壓

▲ 「香港女飛魚」何詩蓓中小學讀名校聖保祿，DSE考獲27分後赴美讀心理學，就學時因兼顧游泳與學業壓力大，要靠彈琴減壓。

【巴黎奧運/奧運會/游泳/香港女飛魚/何詩蓓學歷/何詩蓓背景】「香港女飛魚」何詩蓓在今屆巴黎奧運只報名100米及200米自由泳，集中火力為香港爭取2面獎牌。何詩蓓的成長路上曾因難以平衡游泳與學業而想放棄，尤其在升讀美國密芝根大學初期，因不適應學業及極度密集的訓練，令她想立即返港，幸得媽媽鼓勵下，何詩蓓咬緊牙關一一捱過，成就了今天的「香港女飛魚」。

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何詩蓓於香港出生長大，爸爸是愛爾蘭人，媽媽則是香港人。為了讓女兒學好中文，何詩蓓父母安排她入讀本地傳統名校聖保祿天主教小學和聖保祿中學讀書，所以這位混血兒自小能說出一口流利廣東話。

▲ 何詩蓓擁有八級鋼琴資格，但她為了專注游泳放棄深造鋼琴，只把彈琴視之為減壓方式。（香港經濟日報資料圖片）

何詩蓓學歷｜4歲習泳小六時嫌悶想放棄

何詩蓓4歲開始到南華體育會參加游泳班，升上小學後加入泳隊，可是恆常規律化的訓練，令她對游泳感到枯燥乏味，小六時向父母提出停止練水，惟父母希望她堅持至中一。升上中學後，由於出外比賽的機會增加，何詩蓓慢慢發現自己很享受與隊友一起作戰的時刻，就打消放棄游泳的念頭。

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何詩蓓學歷｜3am起床做功課5am練水

中學時期的何詩蓓已文武雙全，在游泳上屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄。可是到升中四時，她又因為要應付中學文憑試（DSE），功課量大增，讓她萌生放棄游泳專心讀書的念頭，但她不捨得辛苦多年的成果，最後決定犧牲休息時間，每天早上5時起身練水，甚至凌晨3時起床做功課，練水後再返學，放學後再到泳池訓練。

何詩蓓學歷｜DSE最佳5科27分赴美升學

何詩蓓的努力得到回報，何詩蓓在2015年中學文憑試（DSE）取得7科35分、最佳5科27分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4），升讀美國密芝根大學，主修心理學，並進一步提升泳術。

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何詩蓓學歷｜美國留學一星期練10次水

不過，何詩蓓在美國留學第一個月，由於大學的生活與訓練模式起了很大轉變，何詩蓓感到非常吃力，在香港每星期練7次水，到美國一星期就練10次，訓練模式更辛苦。而美國的上課模式亦與香港大不同，要求學生在課堂要主動發表意見，所以較沉靜的她感到不適應。

何詩蓓曾接受外媒訪問時提及，在兼顧游泳與學業期間，不時在大學宿舍內靠彈琴減壓。原來何詩蓓也熱愛彈琴，更擁有八級鋼琴資格，但她為了專注游泳，放棄繼續深造鋼琴，只把彈琴視之為減壓方式。

▲ 何詩蓓已為退役打算，她希望之後可以成為一名兒童心理學家。（香港經濟日報資料圖片）

何詩蓓學歷｜退役後想做兒童心理學家

完成4年學業後，何詩蓓決定繼續追逐奧運夢，決定投身全職運動員。而何詩蓓已為退役打算，她希望之後可以成為一名兒童心理學家，她在TOPick訪問中曾解釋過：

小朋友的經驗或經歷很影響往後的發展，希望可以透過我的專業，令他們有一個正面的發展。

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