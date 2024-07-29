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結業潮｜Outback關閉9分店料裁300人　憑免費黑糖麵包俘虜顧客心

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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黑糖麵包絕對是Outback名物！

【Outback/結業潮/黑糖麵包】連鎖扒房Outback Steakhouse進軍香港25年，現擁有19間分店，不過今日（29日）宣佈將終止營運在香港的其中9間分店，8月4日最後一日營業，餘下10間分店就會繼續營運。公司指出，這是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果。

Outback結業｜宣佈關閉9分店近300員工受影響

其實Outback Steakhouse今年4月才宣傳在中環娛樂行開設全港第19間分店，並於個多月前慶祝25周年，升級其手機應用程式並送上多項優惠，想不到如今即將關閉9分店，預計近300名員工受到影響。

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Outback結業｜副線去年底已終止在香港的業務

早於去年底，Outback旗下的漢堡包店副線Aussie Grill by Outback已終止在香港的業務，這間於2019年進軍香港的快餐品牌分別在葵芳和中環設有分店，當時Outback指業務終止純屬商業決定，又指Outback Steakhouse將不受影響，全線分店將在本港繼續如常營運，豈料相隔一年即大減一半業務。

Outback表示今次縮減分店規模，並不反映管理團隊以及員工的付出及專業，承諾向受影響員工提供充份的尊重及關懷，並指「將一如既往，致力服務香港市場，旗下10間分店將繼續為顧客提供高質素和卓越的服務，達到顧客對品牌的期望」。

黑糖麵包

Outback結業｜曾有食客追加7條黑糖包成熱話

在香港的25年，Outback最令人留下深刻印象的，非黑糖麵包莫屬，溫暖鬆軟、帶有淡淡甜味的黑糖包，是不少食客說光顧Outback的原因，其大中華區總裁徐劍群曾表示，黑糖麵包是他們提高性價比的殺手鐧之一，雖然很多餐廳都會供應餐前麵包，但質地偏乾，但Outback是有自家麵包配方調製，他說：「這款麵包的特點是較有水份和甜度，出餐前，店員會先以攝氏250度把麵包焗熱，端出來後便急速降溫，捧到食客面前時已變成微暖，令麵包的香味能散發出來。」

正因為香軟好味，據知試過有一枱客4個人最少叫了7條黑糖麵包，不過Outback有個不成文規定，就是可免費追加黑糖麵包，這舉動亦成功俘虜了不少港人的心，甚至今次關閉9分店，有網民建議：「直接改做黑糖麵包店吧！」

餘下10間繼續營業的分店名單：

香港島

  • 香港中環皇后大道中30號娛樂行一樓
  • 銅鑼灣軒尼詩道489號 銅鑼灣廣場一期 3樓305-308號舖

九龍

  •  旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場六樓605號舖
  • 香港西九龍海庭道 18 號 奧海城二期地下G76-77號舖 

新界及離島

  • 將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G43舖
  • 沙田沙田正街2-8號新城市廣場3期3樓 A330號舖
  • 大埔安邦路8號 大埔超級城B區1樓129號舖
  • 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓248-249號舖
  • 元朗朗日路9號 YOHO MALL形點一期2樓2047-2048號舖
  • 大嶼山達東路20號東薈城名店倉第三層326B號舖

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