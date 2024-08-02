  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰︱253磅肥妹不愛跑步　不節食靠1個鍛鍊法輕鬆減105磅

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

253磅肥妹不愛跑步，不節食靠1個鍛鍊法，1年輕鬆激減105磅！

【減肥／瘦身／減肥運動／減肥方法／節食／跑步】不用節食辛苦跑步都可以輕鬆瘦！英國一名20歲女子，原本身型肥胖，體重達253磅；因不愛跑步，曾試過各種減肥方法都失敗，直至她找到了一套適合自己的運動方法，在1年時間内成功瘦到147磅！過程中沒有節食、運動方式也很輕鬆，其成效獲得廣大網民迴響。

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

據外媒報道，英國20歲女子Millie Slater，原本肥胖的她體重達253磅，傳統的減肥方式例如跑步，讓她非常吃力，也因此嘗試過各種瘦身方式，卻都以失敗告終。

而Millie近日在社交平台分享出自己的瘦身成果影片，引起網民熱議。因她僅用1年時間就減走了大約48公斤（約106磅），從253磅瘦到147磅，身型變得幾乎是原本的一半！Millie大方分享減肥成功秘訣，指出找到合適的運動方式，就是在健身房「斜坡快走」。

點擊圖片放大
+10
+9

Millie表示，自己在2023年加入健身房，除了對卡路里和蛋白質攝取做詳細記錄等飲食控制，還有搭配運動，而她最愛的是重訓和快走，讓她在1年內成功撇甩肥肉。

「12-3-30」跑步機鍛鍊法

Millie分享稱，過去因為體重關係，跑步很吃力，但之後發現「快走」的運動方式讓她很喜歡，於是一直維持這個習慣。她依照知名健身網紅Lauren Giraldo的「12-3-30」跑步機鍛鍊法進行快走鍛煉：

將跑步機坡度設定為12%，速度設定每小時3英里（約4.82公里），持續30分鐘。

持續該鍛煉法期間，她從沒跑步，但也照樣減肥成功，令她感到開心及更有自信，坦言斜坡快走訓練，徹底改變了她的身體和思想，「我喜歡自己這樣，讓我對自己更有信心了」。

而據《華人運動生物力學期刊》（Chinese Journal of Sports Biomechanics）曾發表的一項研究指出，和在平坦的地面上行走相比，每多5%的坡度，就能多燃燒17%的卡路里；多10%坡度，更能燃燒達32%卡路里。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男
16:27 2024/07/26
減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男

你可能感興趣

超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男
16:27 2024/07/26
減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男
網絡熱話 減肥 健康問題 正能量 肥胖 健身 運動

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果