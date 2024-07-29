中大換校徽風波｜獨立顧問揭換校徽開支涉400萬　校董會斥管理層誤判將由段崇智負全責

▲ 中大前年突宣布更換校徽，並首推「去校訓」簡化版校徽，事隔1周即撤回。

中文大學換校徽風波引發爭議，中大校董會今日（29日）於金鐘美國銀行中心召開會議討論事件，並於會後交代由獨立第三方作審計的調查報告，指出更換校徽開支涉及400萬元，並直斥大學管理層推行項目過程出現「誤判」，未有充分諮詢持份者，中大校長段崇智作為項目最高領導，早前已向校董會表明，會為事件負上整體責任。

香港中文大學校董會2024年7月29日的決議 有鑑於中文大學管理層，在未經中文大學校董會討論及批准的情況下，於2022年10月17日號推出新校徽，並引起各方持分者極大不滿後而倉卒收回新校徽，中大校董會在 2022年10月25日會議上議決要審視修改校徽項目的背景，決策過程及支出，及其後大學校董會任命外聘獨立專業顧問協助全面檢視修改校徽項目相關的文件，包括會議紀錄、電郵和其他文檔，並與部分參與項目人員進行訪談，大學校董會於今日（7月29日）通過以下決議： 對大學管理層推行更改校徽項目過程中出現誤判，尤其是決定繞過大學校董會及未有與持份者作充分諮詢，校董會表示失望； 校董會對中文大學管理層未有充份配合大學校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受； 知悉校長段崇智教授已表示，作為修改校徽項目的最高領導，會為事件負上整體責任； 校董會將汲取經驗，並採取適當措施去提升大學管治，盡量避免同樣事件重現。

中大校董會主席查逸超於會後向傳媒交代事件，指校董會早在2022年10月25日會議上議決審視換校徽項目的背景、決策過程及支出，其後已外聘獨立專業顧問協助全面檢視項目相關文件，包括會議紀錄、電郵及其他文檔，並與部分參與項目人員進行訪談，指出更換校徽開支涉及400萬元。

他亦稱，大學管理層推行更改校徽項目過程出現誤判，決定繞過大學校董會、未充分諮詢持份者，事後亦未充份配合大學校董會檢討修改校徽，對此表示失望及不能接受。他更透露，校長段崇智作為修改校徽項目的最高領導，已表示會為事件負上整體責任。而校董會則會汲取經驗，並採取適當指施提升大學管治，避免事件重現。

為慶祝創校60年，中大於2022年突宣布更換校徽及首推「去校訓」簡化版校徽，引發學生、中大校董及校友群起抨擊校方事前無諮詢，擾攘一周後校董會通過恢復採用設紫、金分色舊校徽。當時以立法會議員身份出任校董的張宇人等人曾表示，校方無交代更換校徽開支、由誰人拍板等，要求成立調查委員徹查事件。

段崇智事後亦曾致函中大成員回應稱，會繼續聽取意見，投入充分時間讓成員作更深入了解，不會急切作改動，並強調無捨棄或更改大學校訓，官方紋章亦無改變。

另外，段崇智已於今年1月請辭，將於2025年1月卸任校長職務。查表示，招聘校長過程相當順利，期望能於年底公布人選。

記者：梁凱婷

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中大校董會主席查逸超。（資料圖片）