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鄭秀文演唱會丨許志安向鄭秀文手指公讚好　Sammi微笑點頭勝千言萬語

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」在昨晚（7月28日）舉行尾場，順利完成。

天后鄭秀文（Sammi）13場「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023」在昨晚（7月28日）於紅館圓滿結束，何超儀和丈夫陳子聰，甘比與兩位女兒、蔡一智夫婦、李幸倪（GinLee）、劉沛蘅（Hillary）、卓韻芝等捧場。

鄭秀文演唱會的尾場表演嘉賓為魏浚笙（Jeffrey），Sammi介紹他出場時大讚高大靚仔，全場女士都會心心眼，果然Jeffrey出場，全場歡呼。

鄭秀文演唱會丨Sammi被全場燈海感動落淚　岑寧兒衝破陰影首在港唱《追光者》

甘比（右三）與兩位女兒齊來捧鄭秀文場。

Jeffrey合唱《不要驚動愛情》

穿上Windowsen高訂長裙配Bvlgari珠寶的Sammi，與Jeffrey合唱《不要驚動愛情》。唱畢，Jeffrey說：「多謝Sammi姐姐帶我嚟呢個舞台。」Sammi笑說：「好彩係姐姐唔係姨姨。大家都知道我鍾意同新歌手和音樂人合作，去年我邀請與Jeffrey合唱《致我們的夢想》。」

於是Jeffrey回應說：「當時我一首歌都未開始唱，仲以為收錯邀請。」Sammi得戚地說：「我幾叻，睇到你幾唱得又靚仔，點可能唔做歌手？好開心你依家有咁好成績。」

專題影片
鄭秀文尾場演唱會 精華重溫

齊跳唱《致我們的夢想》全場驚喜

Sammi離場前，Jeffrey送上一個裝滿豬肉乾、豬肉鬆等零食的大旅行箱，希望她完成演唱會後去享受一個開心的旅程。她大讚：「識做，果然有前途！」全場大笑。

Jeffrey獨唱《失約巴黎》後，隔幾首歌換衫再出場與Sammi跳唱他們的合唱歌《致我們的夢想》，全場驚喜，現場氣氛推上高峰。

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Sammi淚流滿面

至於電影主題曲環節時，當唱到《流水落花》談及在該片挑戰演母親角色時，Sammi有感而發稱：「走進婚姻嘅殿堂，喺婚姻世界成長咗好多，婚姻令我更加着地，唔似以前咁離地，我會開始學煮餸，會去街市買餸，個人活得更加踏實，更加成長。」

當觀眾大叫「許太」時，她大讚觀眾好叻，自爆買餸時經常被叫錯「鄭太」，就連樓下保安都曾叫錯。

其後，Sammi與許志安合唱《世紀末煙花》，安仔離場前向Sammi給兩隻手指公讚好，Sammi微笑握拳手放胸前點頭回應，勝過千言萬語。之後Sammi獨唱《交換溫柔》，全場燈海大合唱，她感動得淚流滿面，停頓了一會，好好欣賞，接受大家的愛。

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鄭秀文3度Encore

Encore環節，Sammi穿上設計師特別為她製作的「薯片」大衣，以及Vetements 小背心、Tomas Chan 牛仔裙褲和Bvlgari 珠寶，與舞者又唱又跳《熱愛島》。

雖然這次演唱會不設握手環節，但她帶著玩具手跟觀眾「握手」，非常有趣。她連續唱《如果我們不再見》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》後跟觀眾揮手道別。

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全場觀眾不肯散場，大嗌Encore和Sammi，她穿上Tomas Chan 蘇蘇短外套再度出場唱《捨不得你》後鞠躬離場。

但觀眾仍不肯散場，繼續吶喊，Sammi只好再3出場，分別唱出同曲異詞的《唯獨你是不可取替》和《衝動點唱》後，笑說：「我收工啦！拜拜！」演唱會正式結束。之後Sammi再到紅館門外為Fans簽名和道謝，場面墟冚，非常熱鬧。

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