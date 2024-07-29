巴黎奧運丨賽前2日拳擊教練猝死　愛徒堅持比賽獲對手讚雖敗猶榮

【巴黎奧運／薩摩亞／拳擊教練／心臟驟停】巴黎奧運正進行得如火如荼，薩摩亞拳手奧加利（Ato Plodzicki-Faoagali）卻禁不住於賽後灑下男兒淚，灑淚原因並非因為於拳賽中落敗收場，而是因為與他情與父子的教練法圖派托（Lionel Elika Fatupaito）前兩天在奧運村因心臟驟停而死亡，無緣再並肩作戰。

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根據外媒報道，60歲的Lionel Elika Fatupaito於上周五，在奧運開幕禮前數小時，突然於奧運選手村心臟病發，而且最終搶救不治，被判為自然死亡。其25歲、代表薩摩亞出戰的16強拳賽的愛徒Ato Plodzicki-Faoagali事後得知消息後，瞬即感到十分心痛。

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Ato Plodzicki-Faoagali昨日（28日）於與比利時拳手舒爾斯查迪（Victor Schelstraete）對賽時雖然落敗，不過，對手卻力指Ato Plodzicki-Faoagali雖敗猶榮，因為他在48小時前，才剛收到與自己情同父子的教練法圖派托（Lionel Elika Fatupaito）去世的消息。

我告訴他（法奧加利），你才是勝利者。我也問自己一個問題，如果我的教練去世了，我還能走上擂台嗎？我真的不認為我可以，所以非常尊重他。

Ato Plodzicki-Faoagali其後於Facebook亦透露其難過心情，指自己15歲時與教練相識，形容對方善良而且對徒兒十分用心，用盡一切時間，把自己畢生的拳擊經驗、知識交給下一輩，「你離開得太早，沒有像我們原本計畫的那樣，在奧運上看我展開第一戰，好好休息，老爸，我會想念你的。」

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